Giappone pensa a settimana lavorativa di 4 giorni

Il governo giapponese valuta l’introduzione della settimana lavorativa di quattro giorni: il partito Liberal Democratico (LDP) ha presentato un disegno di legge per creare un sistema standard con tre giorni festivi

A distanza di pochi giorni dalla presentazione del disegno di legge da parte del partito Liberal democratico (LDP) al governo sull’introduzione come sistema standard della settimana lavorativa di 4 giorni, per meglio rispondere alle esigenze del mutato contesto economico e sociale, è stata pubblicata un’indagine condotta dal ministero della Salute, del lavoro e del welfare su un campione di circa 6.400 imprese.

Dall’indagine, spiega la Dire (www.dire.it), emerge come l’8,3% delle imprese abbia già introdotto un sistema che consente ai propri dipendenti di optare per una settimana lavorativa di 4 giorni, con modalità che differiscono a seconda delle aziende. Mentre alcune hanno optato per la riduzione degli stipendi in proporzione alle ore in meno lavorate, altre invece hanno optato per aumentare le ore lavorative nei giorni di lavoro senza una riduzione degli stipendi.