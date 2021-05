Passi avanti verso la nascita dell’esercito europeo

Al vertice NATO del 2014 in Galles, i paesi UE membri della NATO si sono impegnati a spendere il 2% del prodotto interno lordo (PIL) per la difesa entro il 2024. Il Parlamento europeo ha chiesto agli stati di mantenere questa promessa.

Le stime della NATO del 2019 ci dicono che solo cinque stati (Grecia, Estonia, Lettonia, Polonia e Lituania) spendono più del 2% in difesa.

Tuttavia, creare una difesa europea non è solo una questione di spesa ma anche di efficienza. Gli stati membri messi insieme sono secondi solo agli Stati Uniti per spesa militare ma si stima che circa 26,4 miliardi di euro vengano sprecati ogni anno a causa di duplicazioni, eccessi di capacità e ostacoli negli appalti. Ad esempio, rispetto agli Stati Uniti, in Europa ci sono sei volte più sistemi di difesa. L’UE può offrire un quadro per la cooperazione e un incentivo alla collaborazione.

Se l’Europa vuole competere a livello internazionale, deve mettere insieme e integrare le migliori capacità. Entro il 2025 la Cina sorpasserà l’Europa e prenderà la seconda posizione fra chi spende di più in difesa.

La posizione del Parlamento europeo

Il Parlamento europeo ha ripetutamente richiesto di usare tutto il potenziale del Trattato di Lisbona per andare nella direzione di una Unione europea della difesa. Il Parlamento europeo sostiene la cooperazione, l’aumento degli investimenti e la messa in comune delle risorse per creare sinergie a livello europeo e proteggere al meglio i cittadini.

Aspettative realistiche?

Oltre alle difficoltà pratiche, l’UE deve riconciliare tradizioni militari e culture strategiche diverse. Il Parlamento pensa che un Libro bianco dell’UE sulla difesa sarebbe uno strumento utile per sostenere il futuro di una politica europea della difesa.