Il progetto LANDART prosegue con The Storm Inside

LANDART, il nuovo progetto delle sorelle Dal Zotto, prosegue con “The Storm Inside”: il nuovo singolo è su tutte le piattaforme digitali

The Storm Inside è il singolo di debutto di LANDART. Il brano, una dream-rumba che racconta piccole metamorfosi e paesaggi interiori, esce per Dischi Soviet Studio il 16 Aprile 2021.

Dopo l’esperienza con i Sarah Schuster, le sorelle Dal Zotto tornano a suonare insieme, anche se in realtà non hanno mai smesso. LANDART è il nome, dalle sfumature romantiche, del nuovo gruppo avviato da Daniela (voce e chitarra) ed Eleonora (chitarra), assieme a Davide Bregolato (batteria) e Giorgio Manzato (basso).

“La tempesta del titolo è piccola. Niente di drammatico. Nasce dal più strano degli umori, si scatena tutta dentro una stanza e si esaurisce in un pomeriggio. I danni che provoca sono al massimo una testa pesante, una bocca asciutta, occhi scintillanti e qualche palpitazione. Però è una buona scusa per calzare scarpe che bruciano dalla voglia di fare un viaggio in altri mondi musicali.”

Ascolta THE STORM INSIDE qui:

Scarica THE STORM INSIDE

CREDITS

Il brano è stato registrato al Bunker Studio di Rubiera da Andrea Rovacchi e Gabriele Riccioni. Il mix è stato fatto da Andrea Rovacchi presso il Sonic Temple Studio di Parma da Andrea Rovacchi. Il master è stato fatto da Giovanni Versari presso La Maestà Studio.

Fotografie e artwork di Giorgio Manzato.

La musica ed il testo sono di LANDART.

Daniela Dal Zotto (Voce, chitarre), Eleonora Dal Zotto (Chitarre, percussioni), Giorgio Manzato (Basso), Davide Bregolato (Batteria, Percussioni, Cori), con Andrea Rovacchi (Sitar). I cori sono di Lisa Albanese, Michelle Cristofori, Veronica Crosara, Matteo Mosele.

