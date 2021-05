Piro ricorda le vittime del Covid nel singolo Piume

Piro torna sulla scena musicale: nel nuovo singolo “Piume” il ricordo di chi non c’è più, un omaggio anche alle vittime del Covid

Disponibile su YouTube PIUME, il nuovo videoclip dell’artista classe ‘94 PIRO, alias di Dario Piroli. Il brano, prodotto da Leo Marchi e Michele Manca, è già sulle piattaforme digitali dallo scorso 14 aprile per Artist First ed evidenzia ancora una volta il percorso versatile del cantautore, rapper e autore di Santa Marinella (RM), sperimentando nuove sfumature pop.

Dopo La guerra dei sensi, Il sesso cambia tutto e Serie A, con PIUME l’artista ha voluto omaggiare con la sua musica coloro che non ci sono più: una perdita personale ha ispirato questo testo intimo, in cui chiunque abbia sofferto la scomparsa di una persona cara potrà rispecchiarsi. Nell’era del Covid-19, la canzone assume un significato più ampio, ricordando le vittime della pandemia e accarezzando delicatamente, come fa una piuma, la sofferenza di chi resta.

Piro “Ho deciso di scrivere questo brano quando sono venute a mancare delle persone care vicine a me. Mi sono accorto che la sofferenza è proprio come le piume: ti sfiora perché è parte della vita ma, col tempo, è destinata a scivolare via. Chi resta deve andare avanti. Questa sensazione la condivido con le tante persone che hanno perso qualcuno a causa della pandemia.” – Il videoclip a cura di Nino Villani rappresenta a pieno questo concetto: le piume che circondano la ballerina richiamano le figure angeliche, così come la bambina. La loro leggerezza si rispecchia nello stile musicale di Piro, che affrontando temi difficili, spesso crudi e quasi al limite, presenta un brano di rottura rispetto al suo passato e con nuove sonorità pop vuole essere il più vicino possibile alla quotidianità delle persone.