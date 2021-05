L’ennesimo su YouTube con il nuovo video

L’ennesimo su YouTube con il videoclip di “1000 pretese” diretto dal giovane regista Emanuele Giordano: il brano è anche sulle piattaforme digitali

La Lumaca Dischi presenta il videoclip di 1000 Pretese de L’ennesimo diretto da Emanuele Giordano. Il singolo è estratto da “Tratto da una storia vera”, primo album del poliedrico cantautore calabrese uscito nell’autunno del 2020 e che spazia dall’Indie pop alla trap, dall’elettronica al lo-fi.

Nel videoclip si confrontano due punti di vista sotto l’occhio del giovane regista Emanuele Giordano: quello disperato del protagonista in preda ad una crisi scaturita dal ritrovamento di un oggetto nella sua macchina e quello di una coppia che felice passa un pomeriggio insieme come se fossero in un pianeta tutto loro, al di sopra di tutti e della realtà.

Attorno a quel oggetto, casualmente rinvenuto, si consuma parte della storia, in contrasto con quello che sembra accadere alla coppia. Sembrano due storie completamente diverse, ma il finale del videoclip rende chiaro che, in realtà, i tre sono collegati e che da una rottura può nascere un fiore. In fin dei conti, le Beck’s sono in pacchi da tre.

CREDITS VIDEO

Scritto e diretto da: Emanuele Giordano

Aiuto regia: Simone Giordano

Attori: Filippo Luciani, Claudia Rizzuti, Luca Giordano.

CREDITS BRANO

Batterie di Antonio Belmonte

Sax di Claudio Smilzo

Chitarra solista di Matteo De Giovanni

Basso di Tommaso Di Francesco

Mix: Federico Carillo

Master: Eleven Studio

Registrato presso Studio Monnalisa (Milano)

Testi, musiche e arrangiamenti a cura di Paolo Pasqua

Produzione e direzione artistica del brano a cura di Paolo Pasqua e Federico Carillo.