Echoes è il nuovo EP della band Flame Parade

“Echoes” è il nuovo EP della band indie rock toscana Flame Parade: il disco è disponibile online su tutte le piattaforme digitali

ECHOES è il nuovo EP dei Flame Parade. Un EP che sviluppa e completa Cosmic Gathering, il secondo album della band, uscito nel febbraio 2020: una reunion cosmica della parata immaginaria in un luogo lontano dalla Terra, dove stare in silenzio, ascoltarsi, imparare e immagazzinare aria per riprendere il cammino. ECHOES ne dipinge il ritorno.

Contiene quattro brani che descrivono gli echi della fine del raduno e il ritorno nel mondo: una nuova consapevolezza, un nuovo immaginario dove River (la prima traccia, l’unica inedita) diventa l’anello di congiunzione di quello che sarà il nuovo mondo creato dai Flame Parade. Gli altri tre brani – Cosmic Gathering, Kangaroo e Thunder Clap – sono riadattamenti dei tre singoli contenuti in Cosmic Gathering, arrangianti in modo minimale e dilatato, con l’intenzione di accentuare gli echi dell’immaginario che questa suite intende comunicare.

La focus track, River, è un invito ad entrare nell’universo della band: il fiume rappresenta il loro concetto di parata, un continuo e costante cammino che li porta a esplorare nuovi mondi. Ma è anche un invito a ritornare a essere autentici, senza costruzioni e togliersi il “trucco” che la società in qualche modo ci impone, a «lasciar andare tutti i colori che siamo come un regalo al vento».

Come afferma la band: «River è il nostro breve inno alla genuinità».

TRACKLIST

River Cosmic Gathering (Mety-Orae) Kangaroo (M”P) Thunder Clap (Drmlnd)

LINE UP

Marco Zampoli (voce, chitarra)

Mattia Calosci (voce, basso, chitarra)

Letizia Bonchi (voce, archi, synth)

Niccolò Failli (batteria, percussioni)

Francesco Agozzino (chitarra)

FLAME PARADE – BIOGRAFIA

La storia dei Flame Parade nasce nel 2012 in un antico casale toscano. Qui hanno inizio le sperimentazioni e la loro attitudine folk si affina, raggiungendo un sound ricercato e contemporaneo. Pubblicano con Materiali Sonori il loro primo lavoro, un EP in vinile (Berlin, 2015) ed un LP (A New Home, 2016). Quest’ultimo lavoro è stato prodotto da Alberto Mariotti (Samuel Katarro, King of the Opera), mixato e masterizzato da Lorenzo Tommasini (Macinarino Recording). Il tour di A New Home è intenso e raggiunge novanta concerti sia in Italia che in Europa, facendosi apprezzare dal pubblico e dalla critica.

A tre anni dall’uscita del loro primo lavoro, tornano con un nuovo album dal titolo Cosmic Gathering (2020) sempre per l’etichetta Materiali Sonori. In questo lavoro si attinge a suoni e atmosfere dalle radici new folk, mescolate ad un’attitudine pop di respiro internazionale. I riferimenti musicali della band vanno dagli Arcade Fire ai Foxygen, da Kevin Morby a Devendra Banhart ai Fleet Foxes. L’inizio del tour italiano ed europeo (già programmato) riceve una brusca frenata a causa della pandemia, ma la band riesce comunque a salire sul palco di alcuni festival estivi, condividendolo con artisti come Zen Circus, La Rappresentante di lista, Lucio Corsi, Giovanni Truppi.

Durante il periodo invernale decidono di registrare un nuovo EP intitolato ECHOES, che contiene un singolo inedito (River) e tre rivisitazioni in chiave soft dei singoli di Cosmic Gathering (la title track Cosmic Gathering, Thunder Clap e Kangaroo). Da questo nuovo lavoro ne esce una suite con atmosfere dilatate, una vera e propria eco di un raduno cosmico che sta volgendo al punto di ritorno, direzioni nuove e mondi nuovi da

esplorare.

I Flame Parade sono musicisti con diversi background e diverse personalità artistiche, che hanno come comune denominatore una forte idea di comunione e aggregazione. Questo è il punto saldo dell’universo tematico della Parata, un Raduno Cosmico che accoglie in maniera spontanea e creativa ogni persona, senza distinzione di genere, razza, provenienza e orientamento sessuale.

Contatti

SP:https://open.spotify.com/artist/3BadyAqG3P0KYbYDPPJpiL?si=ElC0lmf4R3K21nSFEf1wpQ

FB: www.facebook.com/flameparade

IG: www.instagram.com/flame.parade/

YT: www.youtube.com/channel/UCV1IyxtL0ZBbl6YkiFCkX4A