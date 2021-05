Apnea in assetto variabile senza attrezzi: Ferri da record

Vincenzo Ferri stabilisce il nuovo Record Italiano di apnea in assetto variabile senza attrezzi (CAMAS): l’impresa nelle acque di Procida

Vincenzo Ferri è sceso a 103 metri stabilendo il nuovo record italiano di apnea in assetto variabile senza attrezzi (Cmas).

L’evento è stato trasmesso in diretta dalla pagina facebook di Oceanus, il network internazionale di gente di mare di cui Vincenzo Ferri è testimonial.

Nelle acque di Procida, da una barca appoggio, Elena Saranga ha documentato in diretta per i tanti appassionati di apnea e di mare connessi online all’evento sin dalla preparazione al tuffo, gli ultimi esercizi di respirazione e la partenza per il tentativo di Vincenzo di abbattere i 73 metri e stabilire un nuovo record.

La sicurezza in superficie ha monitorato la discesa e controllato la risalita di Vincenzo, che avviene, in questa disciplina, a braccia dopo che l’alteta è stato trascinato da una slitta che scorre su un cavo fino alla quota stabilita.

Dopo le ultime bracciate Vincenzo è riemerso quasi senza sforzo, ha dato l’ok ai giudici e il via ai festeggiamenti portando a 103 metri il nuovo record italiano.

LINK

1_VIDEO: https://www.facebook.com/OCEANUS.it/videos/4302546086446628

2_ VIDEO: https://www.facebook.com/OCEANUS.it/videos/169275305001630