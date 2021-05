Ama il lupo torna con l’EP Appunti di vista

Fuori per l’etichetta Visory Indie (e in distribuzione Believe Digital) Appunti di vista, nuovo EP di Ama Il Lupo. Un nuovo capitolo definitivo dell’artista

Online per l’etichetta Visory Indie (e in distribuzione Believe Digital) Appunti di vista, nuovo EP di Ama Il Lupo. Un nuovo capitolo definitivo per chi si sente un lupo, un animale da branco che, per una serie di eventi più o meno sfortunati, può diventare solitario. Ecco il capitolo definitivo del progetto solista di Amedeo Mattei.

La mia vita è stata una continua ricerca di un branco a cui appartenere mixata alla consapevolezza di voler percorrere la propria strada.

“Non tirarti indietro” mi sono sempre detto.

E se non ti tiri indietro finisci per viverle davvero le storie e nel tempo metti insieme così tanti punti di vista che inizi ad appuntarteli sui mille fogli sparsi.

I miei APPUNTI DI VISTA. E poi magari diventano pure canzoni.

BIO:

Amedeo Mattei, campano di indole migrante, Voce e Testi degli Animali Urbani, progetto Wave-Elettronico nato nel 2018, prende in mano tutti i suoi appunti, ne segna altri, alcuni li perde nei traslochi, e ne fa diario di bordo di una vita da marinaio senza mare, da lupo senza branco. Pezzi che nascono chitarra e voce ma che amano uscire fuori la sera con synth e Drummachine. Questo il background da cui parte Ama il lupo. Della proprio storia è impossibile decidere, dove nascerai, cosa ti capiterà, quanto alto e bello sarai. Potrai sempre decidere però a che velocità andare, come rispondere agli schiaffi, con quali salse condire il tuo panino. E allora AMA il tuo tempo, AMA ciò che fai, AMA gli imprevisti, AMA il tuo respiro, AMA la tua rabbia, AMA il lupo.