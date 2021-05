Previsioni meteo 7 maggio 2021: piogge sparse al Nord

Le previsioni meteo di oggi, venerdì 7 maggio 2021: possibilità di precipitazioni sulle regioni settentrionali, bel tempo sulle aree del Centro e del Sud Italia

Italia divisa in due sotto il profilo meteo in questi primi giorni di maggio. Mentre il Nord in questa settimana ha dovuto fare i conti con le piogge, al Centro e al Sud il clima è tipicamente primaverile. Sarà così anche nella giornata di oggi, con possibilità di piogge sparse sulle aree settentrionali della Penisola. Sulle regioni centrali e meridionali il tempo risulterà invece decisamente più stabile.

Secondo le ultime uscite dei modelli meteo ECMWF e GFS da domani un promontorio anticiclonico si eleverà sul Mediterraneo centrale portando condizioni meteo stabili in Italia specie al Centro-Sud. Temperature in aumento fino a qualche grado al di sopra delle medie del periodo. Il tempo si manterrà stabile anche nella seconda parte del weekend con un ulteriore aumento delle temperature specie al Sud a causa dell’aria in risalita dal Nord Africa che potrebbe portare i termometri fino a 30°C. Sembra sempre più probabile, a seguire, il ritorno del maltempo all’inizio della prossima settimana, quando una intensa perturbazione colpirà il Nord-Ovest e poi anche le regioni centrali.

Intanto per oggi, venerdì 7 maggio 2021, al Nord Italia nuvolosità irregolare al mattino con piogge sparse specie su Liguria e Friuli. Tra pomeriggio e sera tempo instabile soprattutto sulle Alpi ma con fenomeni in sconfinamento anche su pianure di Veneto e Friuli.

Giornata all’insegna del tempo stabile al Centro con cieli irregolarmente nuvolosi per nubi in transito sia al mattino che al pomeriggio. Locali piogge non escluse tra Toscana e Umbria. Migliora ovunque in serata.

In Toscana locali piogge al mattino e al pomeriggio sui settori settentrionali della regione, tempo asciutto altrove con nubi diffuse; tempo asciutto in serata su tutta la regione con cieli irregolarmente nuvolosi.

Nuvolosità in transito al mattino sulle regioni meridionali ma con tempo asciutto, salvo locali piogge sulla Sicilia occidentale. Piogge sparse sulla Sicilia anche al pomeriggio mentre altrove avremo variabilità asciutta. Cieli sereni o poco nuvolosi in serata ovunque.

In Calabria nuvolosità irregolare nelle ore mattutine ma con tempo asciutto su tutto il territorio; maggiori schiarite al pomeriggio. Nelle ore serali il tempo si manterrà asciutto su tutti i settori sempre con nubi sparse.

Temperature minime e massime stabili o in aumento.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano, www.centrometeoitaliano.it.