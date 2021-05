Next generation: tutto quello che gira intorno alle software house odierne

Il 2020 è stato un anno davvero importante in quanto ha visto il rilascio della prossima generazione di hardware di gioco da parte delle principali società di gioco come Microsoft e Sony, i rispettivi lanci dei tanto attesi dispositivi di nuova generazione non sono andati così bene come ci si poteva aspettare.Le versioni iniziali di queste console sono state afflitte da problemi di fornitura, che hanno visto milioni di persone in tutto il mondo incapaci di assicurarsi nuove console, in molti casi nonostante le avessero preordinate.

L’offerta per il gioco e per lo streaming video durante il 2021

Secondo gli analisti del settore, questi problemi di offerta sembrano destinati a continuare almeno per il primo trimestre del 2021, con i produttori di console incapaci di tenere il passo con la domanda. Di conseguenza, lo slancio dietro il passaggio alla nuova generazione di giochi è stato notevolmente rallentato, con molti che si sono rivolti ai giochi per PC o ai giochi mobili come alternativa. L’impatto che ciò avrà sull’industria del gioco in futuro, tuttavia, resta da verificare. Non solo software house, però, dato che anche l’industria dello streaming video ha detto la propria, in termini di fatturato e di utenti attivi. Abbiamo visto come l’ingresso di Disney Plus e la diversificazione dei pacchetti di Prime Video, abbia spaiato le carte, dando nuovo impulso a un settore che già durante l’ultimo biennio aveva triplicato le proprie entrate e investito sempre di più sulle produzioni interne.

Il settore del gaming è in netta crescita durante l’ultimo biennio

Parallelamente abbiamo visto che per il settore del gaming le cose stiano cambiando, in termini di evoluzione di gioco. Il gameplay oggi viaggia infatti sui binari dei cloud, dove gioca un ruolo importante quello che stanno facendo Stadia e Google, mentre Microsoft, Nintendo e Sony non staranno di certo a guardare. Abbiamo già registrato l’ingresso di Apple Arcade, che punta su una lista di oltre 150 titoli, che sono legati a categorie più amate e gettonate tra gli appassionati di gioco che fanno capo all’azienda di Cupertino.

Che cosa è cambiato per il circuito del gioco online in Europa

Bisogna inoltre considerare come il fenomeno del retrogaming stia avendo effetti sull’industria del gaming, per come lo conoscevamo fino a questo momento. Le cose stanno cambiando rapidamente per tutta la filiera e il comparto del gioco online. Si pensi a come sia cambiato anche il tessuto del gambling online, che nel corso degli ultimi sei anni ha cambiato completamente assetto. Siamo passati dall’utilizzo di PC fisso e laptop verso i nuovi device di ultima generazione. Tutto quello che fino al 2013 veniva svolto e processato attraverso un pc, oggi viene praticato con un iPhone o con uno altro smartphone con sistema Android. Di conseguenza questo ha modificato per sempre l’approccio e il tipo di gioco, di tecnologica con cui andiamo a giocare.

Dall’interfaccia al gameplay: tutto quello che riguarda il settore del gambling online

Se l’interfaccia quindi potrebbe risultare essenziale e minimale, sotto un certo punto di vista, è importante ribadire e considerare come le attrattive dei casinò online siano cambiate per adattarsi a questo aspetto. Non è certo casuale se oggi tra le maggiori attrattive possiamo trovare quindi la roulette online o giochi di abilità come il blackjack e il baccarat. Dopo un momento in cui tutto sembrava orientato verso il poker online e il Texas Hold’Em in particolare, l’attenzione delle sale da gioco si è spostata verso diversi giochi, con il blackjack che oggi ha assunto un ruolo centrale, per la prima volta nella storia dei casinò virtuali.

Ad esempio se si vuole giocare alla roulette online è importante stabilire un margine di vantaggio per il banco, attraverso cui effettuare una strategia vincente e propositiva per avere la meglio e ottenere delle vincite. Non si tratta quindi esclusivamente di scegliere un numero fortunato e tentare la sorte, ma di stabilire una corretta strategia per ottenere buoni risultati.

Considerazioni finali

Pur non avendo una dimestichezza con il gioco e in generale con le realtà delle sale da casinò, sappiamo che bisogna lavorare molto sul vantaggio del dealer, fattore su cui bisogna lavorare per ottenere vantaggio e ridurre il gap di partenza contro il banco. Si sa che esiste un vantaggio della casa, ma in che maniera tale vantaggio svolge un ruolo a nostro sfavore? Spesso chi pratica il gioco della roulette assume degli atteggiamenti di sicurezza che possono portare a commettere errori, come giocare con il sistema martingale.