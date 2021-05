Chiara Ferragni lancia le borse da mare trasparenti

Le nuove borse da mare di Chiara Ferragni sono già un must: disponibile in 3 colorazioni, rosa, verde e azzurra, la nuova Tote bag è realizzata al 100% in TPU

La prossima estate spopoleranno sulle spiagge le nuove borse da mare di Chiara Ferragni. Disponibili in 3 colorazioni, rosa, verde e azzurra, le nuove Tote bag sono realizzata al 100% in TPU.

Come spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it) garantiscono quindi un’ottima resistenza all’abrasione e impermeabilità all’acqua. Il dettaglio “Logomania” sui manici rende la borsa ancora più cool.

Per un look total Ferragni, è possibile abbinarla con una delle varie proposte per l’estate disponibili sul sito Chiara Ferragni Collection, come i bikini e i sandali, entrambi caratterizzati dall’iconico “occhietto”.

La borsa da mare di Chiara Ferragni è disponibile nello store ufficiale al prezzo di 175 euro.