Will Smith con la pancetta sui social: le foto sono virali

Will Smith sovrappeso sui social: l’attore si mostra con la pancetta – “La peggior forma fisica di sempre” – e svela il suo prossimo progetto

Will Smith, in queste ore, sta facendo parlare di sé perché si è mostrato senza filtri sui social con la pancetta. “Lo devo confessare a tutti! Ho la peggior forma fisica di sempre“, ha scritto la star di Hollywood su Instagram.

PROTAGONISTA DI UNA DOCU-SERIE DI YOUTUBE ORIGINALS

Best Shape of My Life, questo il titolo della docu-serie in sei puntate incentrata su Will Smith. Il progetto, prossimamente su YouTube Originals, mostrerà il percorso dell’attore verso la ripresa della sua forma fisica scultorea. Smith non sarà da solo. Si confronterà con diversi ospiti: atleti professionisti, scienziati e diversi content creator.

L’obiettivo della piattaforma digitale, spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it), è quello di creare prodotti originali che possano interessare il suo pubblico. E Will Smith non è il solo ad essere stato contattato da YouTube. Anche la Alicia Keys debutterà questa estate su YouTube Originals in Noted: uno show in quattro episodi in cui i fan celebreranno con lei i vent’anni di Songs in A Minor. Inoltre, gli ospiti del programma avranno la fortuna di accompagnarla in studio per assistere alla registrazione del suo ottavo album.