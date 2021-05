Il siero viso di BioSearch vince il Premio BSB

Dallo spin-off BioSearch del Consiglio Nazionale delle Ricerche il siero viso vincitore del Premio BSB Innovation Award 2021

Lo spin off del Cnr BioSearch Srl ha ottenuto un prestigioso riconoscimento internazionale nell’ambito del BSB Innovation Award Cosmetics 2021 recentemente concluso: il siero viso a base di alga marina “Gen-Hyal Urban Serum”, venduto dalla Prigen, è tra i migliori prodotti cosmetici innovativi dell’anno.

Il siero, sviluppato da BioSearch e venduto dalla Prigen, è completamente a base di estratti naturali: in particolare contiene estratti di alga marina Tetraselmis suecica ad azione lenitiva e rigenerativa e della pianta Moringa Oleifera con effetto purificante e anti-inquinamento.

Spin off tutto italiano e fondato nel 2016, BioSearch Srl nasce dall’Istituto di chimica biomolecolare (Icb) del Cnr e dalla Stazione Zoologica Napoletana ‘Anton Dohrn’ (SZN): è la prima azienda biotecnologica italiana dedicata alla ricerca di farmaci e prodotti innovativi da microalghe marine. Tale spin off rappresenta un’iniziativa imprenditoriale per il trasferimento della conoscenza e la valorizzazione economica di trovati, know-how e competenze della ricerca condotta presso il Cnr-Icb di Pozzuoli (Napoli). Partendo, infatti, da una consolidata esperienza dei suoi fondatori, si stanno sviluppando nuovi prodotti, attivi in campo farmaceutico, nutraceutico e cosmetico, generati dalla propria ricerca. Candidati di alta qualità saranno caratterizzati nelle fasi precliniche o nelle prime fasi di sviluppo clinico e potranno essere oggetto di specifiche collaborazioni con partner privati. I prodotti sviluppati saranno offerti infatti ad aziende farmaceutiche, cosmetiche o nutraceutiche in grado di portarli sul mercato.

Leader in particolare nella scoperta di prodotti innovativi a base di microalghe marine, BioSearch ha al suo attivo diverse collaborazioni e sinergie, tra cui i progetti “C3 – Carbon Capture & Conversion” e “ADViSE – Antitumor Drugs and Vaccines from the Sea”: attività che -oltre a generare un miglioramento delle competenze interne all’Ente e offrire possibilità di valorizzazione economica dei prodotti della ricerca- aumentano per il Cnr le opportunità di di partecipare a progetti nazionali ed internazionali, aprendo nuove collaborazioni e migliorando l’interazione tra il mondo della ricerca e il mondo imprenditoriale.

Nello spinoff sono coinvolti quattro dipendenti dell’Istituto di chimica biomolecolare: Angelo Fontana (dirigente di ricerca), Emiliano Manzo (rRicercatore), Genoveffa Nuzzo (ricercatore), Adele Cutignano (primo ricercatore).

