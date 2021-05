Scoppia la guerra della pesca nel Canale della Manica

Alta tensione tra Francia e Regno Unito: Londra invia due navi militari nella Manica al largo dell’isola di Jersey per una disputa relativa ai permessi di pesca

Due navi della Royal Navy hanno iniziato a pattugliare le acque al largo dell’isola di Jersey, su richiesta del primo ministro Boris Johnson, a seguito dei crescenti diverbi tra il Regno Unito e la Francia sui diritti della pesca nella Manica.

I pescatori francesi lamentano difficoltà nell’ottenere le licenze necessarie per la pesca in acque britanniche. In una lettera inviata martedi’, la Commissione europea aveva ricordato al governo britannico che “in base ai termini dell’accordo commerciale e di cooperazione” siglato tra Ue e Regno Unito lo scorso anno, “il Regno Unito avrebbe dovuto avvisare Bruxelles in anticipo di eventuali condizioni aggiuntive legate all’ottenimento delle licenze”. Si legge inoltre che “tali requisiti dovrebbero essere basati sulla scienza e non discriminatori”.

Nei giorni scorsi, spiega la Dire (www.dire.it), il governo francese aveva minacciato Londra di interrompere la fornitura di energia elettrica all’isola, dopo che erano stati negati oltre 60 permessi di pesca a imbarcazioni provenienti dalla Normandia.

Bruxelles ha la possibilità di aprire procedure formali di risoluzione delle controversie con il Regno Unito secondo i termini dell’accordo commerciale, qualora l’Ue ritenesse che il Regno Unito stesse violando lo spirito dell’accordo.