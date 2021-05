Humanitas lancia il servizio Psico Medical Care

Psico Medical Care è il nuovo servizio clinico Humanitas per il benessere psicologico: un team di specialisti per costruire, fianco a fianco dei pazienti, un percorso personalizzato

Tutti noi abbiamo bisogno di gestire le emozioni e di prenderci cura del nostro benessere psicologico. Non solo in presenza di una patologia (disturbi d’ansia, depressione, fobie, attacchi di panico), ma anche quando incontriamo difficoltà nell’affrontare i problemi di tutti i giorni. Che sia una malattia o un semplice disagio, Humanitas Medical Care ha sviluppato Psico Medical Care, un nuovo servizio clinico per aiutare ogni persona a prendersi cura della propria mente.

La salute mentale, spesso, non sembra ricevere sufficiente attenzione. In particolare nel contesto Covid-19, in cui l’aumento delle forme di disagio psichico rappresenta ormai un’epidemia nella pandemia: tra le più diffuse, l’ansia. Solo in Italia si stima che oltre 5 milioni di persone abbiano iniziato a soffrire di ansia patologica. Lo suggeriscono i dati preliminari di uno studio scientifico promosso da Humanitas University e Il Centro di Medicina Personalizzata sui disturbi di ansia e panico di Humanitas San Pio X, sotto la guida del prof. Giampaolo Perna.

L’incidenza dei disturbi d’ansia – tra le oltre 3000 persone che hanno preso parte allo studio – è stata superiore al 10%. “Il disagio psico-emozionale è difficile da capire, perché non esiste radiografia o esame del sangue che ci dica qual è il batterio responsabile di una determinata sofferenza” spiega il prof. Giampaolo Perna, professore di Humanitas University e Direttore Scientifico Psico Medical Care, che aggiunge – “secondo uno studio pubblicato sul Journal of Clinical Psychopharmacology, per una serie di fattori tra cui la mancanza di un’idea precisa riguardo allo specialista cui rivolgersi, oppure la paura del giudizio altrui, si stima che in Italia ci vogliano 5 anni dall’esordio dei primi sintomi a quando si arriva ad un aiuto qualificato”.

Il disagio è un’esperienza degna di essere gestita e trattata da uno specialista delle emozioni, e chiedere aiuto non può essere motivo di vergogna o – peggio – di stigma. Perché il professionista può aiutare, talvolta anche con interventi brevi, a recuperare l’uso utile (detto “funzionale”) dell’emozione, evitando che la difficoltà generata da quella sensazione ci possa travolgere.

Dalla diagnosi alla persona

Elaborato attraverso un approccio scientifico e rigoroso, nello studio della mente come nella comprensione delle emozioni, Psico Medical Care si avvale della medicina evidence-based per poi superarla, mettendo al centro la singola persona. È un cambio di paradigma che richiede una struttura capace di offrire un servizio completo, non come singolo terapeuta, bensì come team multidisciplinare di professionisti che lavora per un unico obiettivo: offrire al paziente – e “con” il paziente – un percorso di cura sempre più personalizzato, con l’ambizione di aiutare le persone attraverso un servizio su misura. “Ogni persona è unica: nel modo in cui vive quel disagio, nel modo in cui esprime il disagio stesso, con una serie di caratteristiche che spesso passano sotto traccia, che i clinici esperti e team coesi, bilanciando conoscenze scientifiche e capacità umane, usano per orientare la scelta di cura – aggiunge il prof. Perna – L’ambizione è uscire dall’ambito della pratica clinica basata sull’esperienza personale, costruendo un metodo basato sull’evidenza scientifica personalizzata”.

“Purtroppo ancora oggi – spiega il dott. Michele Cucchi, psichiatra e psicoterapeuta, direttore delle Aree Mediche Humanitas – molte persone non trovano una risposta clinica soddisfacente al proprio disagio: almeno 4 pazienti su 10 rimangono insoddisfatti. L’obiettivo di Psico Medical Care è offrire una risposta clinica soddisfacente ad ogni singola persona, e per farlo occorre proiettarsi oltre il concetto standard di diagnosi, integrando ad esempio terapie farmacologiche, psicoterapeutiche e altri interventi inerenti lo stile di vita, sulla base delle informazioni individuali e della storia clinica del paziente”.

Per scegliere la strada giusta bisogna avere la capacità di capire il problema. Psico Medical Care è un progetto che mette al centro la comprensione del bisogno di chi soffre mediante un’attenta analisi multidisciplinare, grazie ad un team di professionisti che integra competenze diverse, unite per la cura del paziente.

Il percorso: una scelta che coinvolge la persona

All’interno dei percorsi di Psico Medical Care, ogni persona partecipa attivamente alla scelta del tipo di terapia, esprimendo le proprie preferenze, i propri dubbi e le proprie ansie a riguardo. Il primo incontro è di accoglienza, ascolto e comprensione; gli approfondimenti sono necessari per capire e per la scelta condivisa della terapia. Attraverso il “patto di cura”, paziente e terapeuta decidono insieme gli obiettivi del percorso e le modalità della sua realizzazione, stabilite in base a numerose variabili e caratteristiche personali. Sono inoltre presenti i “Centri di secondo livello”, ossia team esperti di patologie specifiche, per garantire la terapia migliore, con i più specifici protocolli di cura.

Ma Psico Medical Care non è solamente cura di malattie, è un servizio di terapia per il benessere, un percorso che offre risposte per i bisogni emotivi di tutti i giorni, una “palestra” per il cervello emotivo, specialmente utile in un periodo di profonda incertezza come quello attuale.

