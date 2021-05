Van Morrison torna con un doppio album

In uscita “Latest Record Project: Volume 1”, il nuovo doppio album di Van Morrison che intanto è online con il video di “Only a Song”

Il nuovo abum doppio di Van Morrison “Latest Record Project: Volume 1″ sarà il suo 42° lavoro in studio e il nuovo singolo “Only A Song” ci dimostra, ancora una volta, il suo talento iconico per il blues senza tempo e la sua capacità di rendere personali il R&B, il jazz e il soul. “Only A Song” è già stato nominato Record of the Week da BBC Radio 2, dove è stato aggiunto direttamente in playlist, con un ulteriore airplay su Jazz FM.

L’attesa per l’album continua a crescere e Van Morrison pubblica anche il video animato di “Only A Song”, che utilizza semplici ma eleganti animazioni astratte per rappresentare vari elementi della canzone. Il video riflette frammenti del testo (“In the wintry snow, when the penguins march along and go home”), elementi della strumentazione e l’immaginario scenico che evoca.

Van Morrison celebrerà l’uscita del suo attesissimo nuovo doppio album ”Latest Record Project: Volume 1”, suonando la sua prima performance virtuale in assoluto l’8 maggio. Il pluripremiato cantautore e polistrumentista vincitore di Grammy Award si esibirà in un evento livestream dai rinomati Real World Studios nel Wiltshire e suonarà per la prima volta alcuni dei nuovi brani e una selezione di classici.

L’evento è una partnership con nugs.net , la piattaforma musicale leader per i flussi di concerti dal vivo e le registrazioni. La piattaforma ospita streaming dal vivo e concerti d’archivio registrati professionalmente da artisti iconici.

I fan possono sintonizzarsi sulla performance dal vivo sabato 8 maggio alle 21.00. I biglietti sono disponibili per il pre-ordine QUI .

Le 28 tracce di “Latest Record Project: Volume 1” spaziano dal sassofono che brilla nella gemma R&B ”Jealousy”, alla gioiosa e country ”A Few Bars Early”, passando per lo spirito garage rock in stile Them dell’esplicita ”Stop Bitching, Do Something”. Nonostante che l’album risuoni del sentimento romantico e del calore notturno per cui è noto al suo pubblico, il tema dominante è un commento diretto sulla vita di oggi.

Sia “Only A Song” che il recente brano “Latest Record Project” sono disponibili in download istantaneo per i fan che pre-ordinano l’album qui . “Latest Record Project: Volume 1″ sarà pubblicato su doppio CD, deluxe-CD, triplo vinile e in formato digitale.

Visitate www.vanmorrison.com per gli ultimi aggiornamenti e i dettagli dei biglietti per i futuri spettacoli dal vivo.