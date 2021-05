Pandora lancia la collezione con diamanti artificiali

Svolta sostenibile di Pandora: arriva sul mercato “Brilliance”, la prima collezione del brand realizzata con diamanti creati in laboratorio

Dopo Tiffany & Co. anche Pandora ha intrapreso una nuova strada. Il noto marchio di gioielli ha lanciato la linea ‘Brilliance’, la prima collezione di diamanti creata in laboratorio.

L’iniziativa è nata con un duplice scopo: andare incontro alla domanda dei consumatori sempre più propensi ad indossare oggetti e capi sostenibili e dare vita a creazioni dal costo minore e quindi accessibili a più persone.

I nuovi diamanti Pandora coltivati ​​con oltre il 60% di energia rinnovabile

I diamanti artificiali della collezione ‘Brilliance’, sono identici a quelli estratti nelle miniere. Hanno le stesse caratteristiche ottiche, chimiche, termiche e fisiche e sono classificati secondo gli stessi standard noti come 4C colour (colore), clarity (purezza), cut (taglio) e carat (caratura). Secondo quanto riportato sul sito di Pandora “i diamanti della collezione sono stati coltivati ​​con oltre il 60% di energia rinnovabile in media e le emissioni di gas serra da energia non rinnovabile vengono compensate attraverso la certificazione CarbonNeutral”.

Brilliance nel 2022 in tutto il mondo

La nuova collezione, spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it), al momento riguarderà il mercato del Regno Unito ma dal 2022 coinvolgerà quello mondiale. In merito ai nuovi gioielli Alexander Lacik, CEO di Pandora, ha affermato: “Sono un simbolo tanto di innovazione e progresso quanto di bellezza duratura e testimoniano il nostro programma di sostenibilità in corso e ambizioso. I diamanti non sono solo per sempre, ma per tutti “.