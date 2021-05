Oltre è il primo romanzo di Mariasole Pollio

Mariasole Pollio debutta in libreria con “Oltre”: il primo romanzo dell’attrice e conduttrice disponibile dall’11 maggio per Mondadori

Mariasole Pollio si prepara a debuttare in libreria con il suo primo romanzo. Oltre, questo il titolo del progetto editoriale dell’attrice e conduttrice con oltre 3 milioni di follower sui suoi canale social, che uscirà l’11 maggio con Mondadori Electa (al prezzo di 15,90 €), in collaborazione con Newco Managment.

“Viviamo sulle montagne russe, tocchiamo il cielo con un dito e poi precipitiamo. Credo che capiti a tutti, di certo è capitato a me. Eppure, niente mi ha mai fermata. Ecco perché ho scritto questo libro: per raccontarvi che non esistono solo i colori, ma anche le sfumature. E per ricordarvi di credere sempre nella luce, la vostra”, ha detto Mariasole.

Lei, la voce della Generazione Z come spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it), ha messo nero su bianco un racconto che vuole spingere i lettori e le lettrici a credere nella forza dei sogni.

“Eccomi qui, OLTRE ogni cosa che mi ha tenuta ancorata, OLTRE la paura, OLTRE i sogni, OLTRE me stessa. Questa storia è la storia di chi nel buio aspetta sempre la luce. Questa storia mi ha avvolto, é stata una carezza sul viso. Questa storia è la mia storia. E questo libro è la parte più autentica di me, quella che ancora non ero riuscita a raccontarvi…Salite con me sulle montagne russe, godetevi il viaggio e lasciatevi guidare…’c’è una luce che brilla dentro ognuno di voi’“, scrive Mariasole su Instagram.

Oltre è già disponibile in pre-order.

Mariasole Pollio è nata nel 2003 a Napoli, dove vive tuttora con la sua famiglia. Appena 13enne esordisce nella serie Don Matteo, in cui interpreta Sofia, protagonista di tutti gli episodi della stagione. L’anno successivo debutta al cinema nel ruolo di Yolanda, figlia di Leonardo Pieraccioni nel suo Se Son Rose, e nello stesso anno viene scelta per intervistare pubblico e cantanti nelle 5 puntate di Battiti Live, in onda su Italia1. Il 2019 è l’anno delle conferme, prima con il ritorno a Don Matteo, e poi con il rinnovo della collaborazione con Battiti Live, con ascolti TV sempre più alti, a cui resta legata anche nel 2020.