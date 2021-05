Nyko Ascia pubblica l’album Schiavi di noi stessi

La ribellione dell’artista alessandrino Nyko Ascia nel nuovo album “Schiavi di noi stessi” ora disponibile sulle piattaforme digitali

Fuori su tutte le piattaforme digitali SCHIAVI DI NOI STESSI, il nuovo album del rapper alessandrino Nyko Ascia. Con questo progetto totalmente autoprodotto, l’artista ha voluto dare una forte dimostrazione di quanto rimboccarsi le maniche in tempi difficili possa ripagare gli sforzi e veder realizzarsi i propri obiettivi.

Il disco vede infatti la luce in seguito ad una campagna di crowdfunding che ha riscosso notevole successo, consentendo a Nyko Ascia di concludere questo lavoro in un periodo storico complicato, dando nuovo valore all’intraprendenza e all’indipendenza artistica.

Arricchito dalle tante sfumature della black music, su sonorità in bilico tra l’old school hip hop e brani di stampo più sperimentale ed attuale, lungo le dieci tracce che compongono Schiavi di noi stessi l’artista della crew Seri-Al Rappers riassume con le sue rime sincere proprio questo concetto.

Da un punto di vista personale e introspettivo, che fa i conti con la solitudine, l’ansia e le preoccupazioni nate in seno alla pandemia, Nyko Ascia descrive i suoi diversi stati d’animo trovando nuova forza nei ricordi e nelle esperienze vissute, fra momenti di felicità e spensieratezza. Un invito ad alzare la testa, mettersi al lavoro per realizzare i propri sogni e non essere più “schiavi” delle nostre incertezze.

“Ci sono molti motivi per vivere una vita da persone libere, lasciando indietro le preoccupazioni o i problemi inutili. Siamo schiavi di noi stessi, ribelliamoci”, commenta Nyko Ascia.

L’album, interamente prodotto da Dualed, è arricchito dai featuring di OG Draxio, Wilston Drex, Luna Denaro, Blanki, Mikey Da Gama e Noize D.

TRACKLIST

01. Come aria

02. Surplus freestyle feat. Og Draxio

03. Interessi

04. No mercy freestyle pt.2 feat. Wilston Drex

05. Una vita con te feat. Luna Denaro

06. Come un’ape e una farfalla

07. Wowo feat. Blanki

08. Flashback freestyle feat. Mikey Da Gama

09. Tutti zitti feat. Noize D

10. Evadere

BIO

Rapper, deejay, sound engineer, Nyko Ascia è un fanatico di musica black nato ad Alessandria. Nel 2007, a soli 13 anni, inizia a scrivere e comporre i suoi primi brani rap. Dal 2008 ad oggi ha fatto parte della Sabotaggio Squad, della CrossWay Squad e della sua attuale crew Seri-Al Rappers, attiva dal 2012. Nel 2014 entra a far parte del sound system reggae alessandrino Natty Roots, con il quale vince la coppa del “Run Di Clash” a Milano nel 2015. Durante gli anni di attività, Nyko Ascia ha collaborato – nelle sue produzioni singole o in quelle dei Seri-Al Rappers – con: M-1 Dead Prez, Chef Ragoo, Willy Valanga, Albert Punx, Blanki, Andrea Fusini, DJ Lucky Lup, DJ Noize D, DJ The Funky Penguin, Mike Fc, Davide Fabbrocino, The Inspector Ugo, Astro, Mario Bullet, Drk, e molti altri. Con i suoi progetti si è esibito a Parigi, Tolmin, Lugano, Amsterdam, Enna, Milano, Torino, Genova, Bologna, Alessandria, Trento, Reggio Emilia, Empoli, Bergamo, Brescia.