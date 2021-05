Meriterete è il nuovo singolo dei Bachi da Pietra

I Bachi da Pietra online su tutte le piattaforme digitali con il nuovo singolo “Meriterete”: il brano è il secondo estratto del nuovo album “Reset”

I BACHI DA PIETRA sono tornati: “Meriterete” è la seconda gemma pronta ad essere svelata dal nuovo album “Reset”. Un manifesto programmatico dedicato al “migliore dei mondi possibili”, un altro colpo magistrale sferrato su tutte le piattaforme digitali.

A poche settimane dalla release del singolo “Comincia adesso” – primo episodio del nuovo percorso in sella a Garrincha Dischi – la band di Succi, Dorella e del nuovo arrivato Marcello Batelli (Il Teatro Degli Orrori, Non voglio che Clara) torna con una canzone politica in forma politica, quindi falsamente accomodante e ruffiana: «Oggi giochiamo a carte scoperte – racconta il frontman – questa canzone parla esattamente della parte di umanità che conosco e del paese in cui vivo».

Secondo estratto dal nuovo album “Reset” – atteso il 7 maggio e già disponibile in pre-order nelle versioni CD e Vinile – “Meriterete” è un’ode alla consacrazione di tutte le menzogne che rendono felice l’italiano della porta accanto, a cui la cult band si rivolge con sorriso serafico complimentandosi per aver svenduto le proprie libertà: “e finalmente andrà a tutti molto bene”.

I BACHI DA PIETRA

I BACHI DA PIETRA sono insetti e spaccano la pietra, o li odi o li ami: quando pensi di trovarli in cantina sono sulle scale, quando li vedi in soggiorno sono già in cucina. L’unica certezza è che ci sono e che loro sanno quello che fanno. Un vero bacato sa di non poter stare mai tranquillo, perché i BACHI DA PIETRA sono la sfida.

Comincia adesso.

I Bachi da Pietra sono:

BATELLI: corde grosse e spippoli

DORELLA: massi, mazze e scudi

SUCCI: pece, scuri e corni