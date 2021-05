Enel sbarca su Spotify con podcast e rubriche

Enel Italia lancia il suo profilo su Spotify: nel primo podcast, Open Power Talks, il gruppo racconta l’energia di domani

Trasmettere i valori aziendali, aprire a nuove forme di relazioni e informare sui temi collegati alla sostenibilità all’innovazione, alla transizione energetica, alla cultura e allo sviluppo delle comunità attraverso podcast, playlist e interviste. Con questi obiettivi Enel lancia il suo nuovo profilo su Spotify, la piattaforma di streaming audio più amata al mondo con oltre 345 milioni di utenti, di cui 10 milioni italiani.

Cecilia Ferranti, responsabile Comunicazione Enel Italia, ha commentato “Crediamo nel valore della comunicazione a 360 gradi che ci porta ad esplorare sempre nuovi territori, anche per noi inusuali, a testimonianza della nostra volontà di essere vicini alle persone nella quotidianità, in modo sostenibile e innovativo.”

Seguendo il profilo di Enel Italia, gli utenti troveranno playlist musicali sviluppate con una nuova modalità collaborativa e aperta, per cui potranno dare il proprio contributo aggiungendo i brani che preferiscono e che, secondo i loro gusti, rappresentano al meglio un determinato focus. Un’esperienza sonora per essere sempre più vicini alle persone accompagnandole nella loro quotidianità.

Grande spazio sarà dedicato anche ai podcast, con cui l’azienda vuole approfondire, grazie anche alle testimonianze di esperti esterni, i temi più strategici per il business ma anche di rilevanza socio-culturale, con particolare attenzione a sostenibilità e innovazione attraverso rubriche tematiche. Tra queste #Enel2030 sull’impegno per il raggiungimento degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (SDG) dell’Onu dedicato ai “nativi di sostenibilità”.

Nel primo podcast, Open Power Talks, Enel Italia racconta l’energia di domani: storie di persone, elettrificazione, innovazione, economia circolare, rinnovabili come leve per accelerare una Transizione Energetica giusta per tutti che non lasci indietro nessuno. Un canale a cui si aprono anche i contenuti esclusivi di Enel Radio, la web radio interna del Gruppo che trasmette ogni giorno a più di 30.000 colleghi in Italia.

Il progetto nasce con l’idea di sviluppare un nuovo asset di comunicazione di Enel più intimo ed empatico dedicato soprattutto ai nativi digitali. L’obiettivo è quello di dare una voce al brand lavorando su tre direttrici: creatività, offrendo contenuti che attraverso una narrazione originale stimolino l’immaginazione; energia, attraverso la voce che è la fonte per eccellenza da cui si sprigiona e si trasmette la passione; empatia, instaurando una relazione fondata sulla fiducia.

SPOTIFY: Enel Italia https://open.spotify.com/user/14hrrzh7so29o3a6zetepx3qv?si=75f53947835d4617

SPOTIFY: PODCAST OPEN POWER TALKS: https://open.spotify.com/show/02sb8aGrpdO8phJC9ENcHZ?si=HnMMJnSPQPO97wQyp-MSOg