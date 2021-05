Dimmelo di Walter Pinna è un omaggio alle donne

Walter Pinna in rotazione radiofonica e sulle piattaforme digitali con il nuovo singolo “Dimmelo”: il brano è un’ode alla figura femminile

Un potente omaggio alla figura femminile che con la sua forza, eleganza, classe e dolcezza può arrivare a spaccare le montagne, questo è Dimmelo, il nuovissimo singolo di Walter Pinna. Nel brano il cantautore sardo dipinge la donna come una musa autentica, fonte di ispirazione e scintilla durante la scrittura dei testi, che come una luce dall’alto si presenta e bussa alla porta quando l’artista prova momenti particolari, anche di sconforto.

Avere questo immaginario etereo è quasi la normalità per Walter Pinna, che vive di emozioni forti elaborate fino a diventare vere e proprie canzoni. Al suo terzo inedito da solista Walter Pinna, grazie al suo cantautorato dipinto di rock, riesce a toccare le corde più intime ed emozionali dell’ascoltatore.

BIOGRAFIA

Walter Pinna è un cantautore di Cagliari con alle spalle tantissime apparizioni live sul territorio isolano. Pubblica 4 album con le precedenti band e vanta numerose aperture ai live di artisti nazionali.

Ora in veste solista si cimenta con la più intima forma canzone, spaziando dal rock al pop e navigando a vista con la musica d’autore. Dopo i precedenti singoli Malasorte e Confessioni (presenti su tutte le piattaforme), il nuovo lavoro discografico è Dimmelo, un’ode alla figura femminile.

link al video: https://bit.ly/3abD63z

ASCOLTA “DIMMELO”!

Spotify: https://spoti.fi/3dcS8Z0

YouTube: https://bit.ly/3mIvI50

iTunes: https://apple.co/324rQSc

Deezer: https://bit.ly/3s8L2sI

Amazon: https://amzn.to/3dat58H