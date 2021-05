Previsioni meteo 4 maggio 2021: clima primaverile sull’Italia

Le previsioni meteo di oggi, martedì 4 maggio 2021: alta pressione sulla Penisola, tempo stabile e soleggiato da Nord a Sud e temperature massime gradevoli

Condizioni meteo tipicamente primaverili sull’Italia dopo il maltempo che ha colpito lo scorso fine settimana il Nord e parte del Centro Italia. Con l’anticiclone che domina lo scenario, anche nella giornata di oggi non avremo variazioni di rilievo. Sulla nostra Penisola il tempo sarà stabile e le temperature saranno in linea con i valori stagionali o di qualche grado superiori specie al meridione.

Secondo le ultime uscite dei modelli meteo ECMWF e GFS nei prossimi giorni il clima risulterà prevalentemente stabile su tutta la Penisola. L’anticiclone, in ulteriore rinforzo, garantirà giornate di bel tempo intervallate da veloci passaggi instabili sulle aree alpine e al meridione. Dal prossimo weekend, inoltre, si intravede l’arrivo del caldo africano, per un primo assaggio di estate.

Intanto per oggi, martedì 4 maggio 2021, al Nord Italia giornata prevalentemente stabile caratterizzata da nuvolosità: al mattino cieli sereni su Liguria, Emilia Romagna e delta del Po, irregolarmente nuvoloso altrove. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo, ad eccezione di deboli precipitazioni sui settori Alpini centrali. In serata velature in transito su tutti i settori; precipitazioni nella notte tra Liguria e Alpi occidentali.

Al Centro tempo stabile al mattino con cieli irregolarmente nuvolosi sui settori centrali, locali aperture sulla Toscana. Al pomeriggio maggiori spazi di sereno con residua nuvolosità tra Lazio e Abruzzo. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con cieli sereni o poco nuvolosi.

In Toscana giornata all’insegna del bel tempo con sole prevalente su gran parte della regione sia al mattino sia poi al pomeriggio; in serata le condizioni del tempo rimarranno stabili con cieli prevalentemente sereni o poco nuvolosi. Peggiora nella notte con piogge in arrivo specie sulle coste meridionali.

Velature sui settori peninsulari e sulla Sicilia nelle ore mattutine, nuvolosità irregolare sulla Sardegna. Peggiora su quest’ultima al pomeriggio, con deboli precipitazioni, altrove non sono attese variazioni. In serata persistono le precipitazioni in Sardegna, con nuvolosità irregolare sui settori peninsulari. Piogge nella notte su Campania, Molise, Basilicata e Calabria.

In Calabria tempo asciutto al mattino con cieli generalmente poco nuvolosi su tutti i settori; stabile anche nel pomeriggio con nubi sparse. In serata la nuvolosità potrebbe aumentare sempre senza fenomeni associati.

Temperature minime in generale calo, massime in debole rialzo.

