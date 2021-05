Millie Bobby Brown sul set di Enola Holmes 2

Iniziate le lavorazioni del sequel di Enola Holmes con Millie Bobby Brown: il film è tratto dal secondo romanzo di Nancy Springer, “Il caso della dama sinistra”

Millie Bobby Brown sta per tornare sullo schermo. Come spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it), è in lavorazione il sequel di Enola Holmes. La giovane attrice tornerà nei panni della giovane sorella di Sherlock Holmes, interpretato da Henry Cavill. Nessuna conferma, per il momento, in merito alla presenza di Sam Claflin, che nel primo film ha interpretato Mycroft Holmes.

Il secondo capitolo – ancora non sappiamo se debutterà al cinema o direttamente su Netflix, come il primo film – dovrebbe essere tratto dal secondo romanzo della saga di Nancy Springer, dal titolo Il caso della dama sinistra. “Sfuggire al detective più brillante del mondo sembrerebbe un’impresa persa in partenza – si legge sulla sinossi del libro – nessuno ha abbastanza arguzia per superare Sherlock Holmes. Nessuno tranne sua sorella Enola. Che infatti non ha la minima intenzione di farsi rinchiudere in casa per diventare una signorina a modo, come vorrebbero Sherlock e Mycroft. Del resto, Enola se la cava benissimo da sola. E adesso che ha iniziato a lavorare presso lo studio del dottor Ragostin, illustre detective di Londra, sa di aver trovato la sua strada. E’ proprio qui che per la prima volta sente parlare di lady Cecily. Bellissima e corteggiatissima giovane che dal giorno alla notte svanisce misteriosamente nel nulla. Che si tratti di fuga d’amore? O peggio…di omicidio? Le tracce sono indecifrabili, le strade di Londra insicure, Scotland Yard brancola nel buio. Enola però non si perde d’animo: è pronta a prendere in mano le indagini e infrangere tutte le regole, pur di risolvere il caso. Sempre che questo non la trasformi nella prossima vittima…Tra incredibili travestimenti e fughe rocambolesche, continuano le avventure di Enola, un’eroina intelligente e caparbia, capace di farla sotto il naso dello stesso Sherlock Holmes“.

Prossimamente vedremo Millie Bobby Brown nei panni di Undici nella quarta stagione di Stranger Things, che molto probabilmente debutterà su Netflix nel 2022. Henry Cavill, invece, in The Witcher 2.