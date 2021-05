Il Volo – Tribute to Ennio Morricone si sposta a Verona

Il Volo – Tribute to Ennio Morricone cambia location: il trio, atteso inizialmente a piazza San Pietro a Roma, si sposta il 5 giugno all’Arena di Verona

Il Volo torna a omaggiare Ennio Morricone e annuncia un nuovo concerto a lui dedicato. Il trio si esibirà il 5 giugno all’Arena di Verona, ripercorrendo le musiche leggendarie del maestro accompagnato da una grande orchestra sinfonica.

L’evento, ’Il Volo – Tribute to Ennio Morricone’, era inizialmente previsto in piazza Pio XII a Roma sullo sfondo della basilica di San Pietro ma per motivi organizzativi e vista la pandemia in corso si è deciso di cambiare location.

Il live apre, tra l’altro, la stagione 2021 dell’Arena di Verona, che quest’anno vedrà in concerto artisti come Emma Marrone, Francesco Gabbani e Benji & Fede.

“Interpretare Ennio Morricone è un onore, una responsabilità e una sfida– dicono Ignazio Boschetto, Gianluca Ginoble e Piero Barone- da mesi stiamo lavorando sul vasto repertorio del maestro. Sarà emozionante tornare ad esibirsi, in questo periodo particolare, proprio all’Arena di Verona, a cui siamo molto affezionati perché come noi fa da ponte tra tradizione e contemporaneità”.

Tutte le informazioni sulla messa in onda televisiva in Italia e quelle relative alle modalità di accesso all’evento del 5 giugno verranno comunicate prossimamente.

Le restanti date de Il Volo All’Arena di Verona

Le restanti date de Il Volo programmate all’Arena di Verona per il 29 e 30 agosto, vista la grande affluenza di pubblico già prevista e le limitazioni relative alla capienza dovute alle disposizioni governative in materia di contenimento della pandemia, sono rinviate. Tutte le informazioni relative alle nuove date saranno comunicate entro il 15 maggio.