Covid: in Grecia riaprono bar e ristoranti

La Grecia riapre bar e ristoranti e sposta l’orario del coprifuoco alle 23. La prossima settimana il rientro a scuola, poi l’apertura al turismo dall’estero

Dopo sei mesi di chiusura causa Covid, in Grecia hanno riaperto bar e ristoranti, seppur con una serie di vincoli. I bar possono infatti accogliere non più di sei consumatori seduti nei tavoli all’aperto e rispettando le misure di distanziamento sociale. Per quanti invece lavorano nel settore della ristorazione sono previsti test obbligatori e l’uso della mascherina. Per evitare che i clienti si avvicinino troppo nel tentativo di parlarsi, bar e ristoranti non possono diffondere musica nei propri locali e dovranno chiudere alle ore 22.45. Come spiega la Dire (www.dire.it), inoltre, il coprifuoco è in vigore tra le ore 23 e le ore 5 e non più tra le 22 e le 5.

LA SETTIMANA PROSSIMA IL RITORNO A SCUOLA, POI IL VIA LIBERA AL TURISMO

Una nuova boccata d’ossigeno è prevista tra una settimana: lunedì 10 maggio gli alunni delle scuole elementari e medie potranno tornare a frequentare le lezioni in aula, mentre a partire dal 14 maggio la Grecia riaprirà al turismo dall’estero. La decisione del governo di Atene di riaprire in maniera graduale e di revocare progressivamente le restrizioni arriva dopo che in tutto il Paese è stato registrato un calo dei contagi da coronavirus.