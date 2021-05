I B.K tornano con il singolo Freddo

I B.K, rockband lucchese, tornano sulle scene con “Freddo”, un brano dal forte impatto emotivo che fonde sonorità cupe ad un testo riflessivo

Dopo la vittoria di Artemica 2018 e la pubblicazione dell’EP d’esordio “Migliorare in Peggio”, i B.K, rockband lucchese, tornano sulle scene con “Freddo”, un brano dal forte impatto emotivo che fonde sonorità cupe ad un testo riflessivo, denso di significato.

Il pezzo analizza in musica la solitudine, in particolare, quella che ci può sorprendere pur essendo circondati dal caos quotidiano: un isolamento a cui si attinge quando, il contatto umano, invece di infondere calore e sicurezza, si trasforma in oppressione ed angustia, portandoci a percepire stati d’ansia, panico e smarrimento – «Muri di persone che stringono sopra di me» -. La reazione a questa condizione soffocante, viene poi espressa nel ritornello, attraverso un distacco emotivo e fisico da chi ci circonda, un distacco che però, in fin dei conti, ha come conseguenza ultima l’allontanamento dalla concezione di vita stessa – «Non senti più la vita che ti scorre intorno», guidando l’individuo, animale sociale per natura e per definizione aristotelica, a rifugiarsi in una pace fittizia, individuata nell’insensibilità in cui si rinchiude. Insensibilità che ci discosta dall’imprescindibile rapporto con chi ci sta attorno, trasformandoci in corpi amorfi, espropriati di anima e cuore e derubati nel profondo di tutti quei valori e quelle attitudini che ci rendono umani – «rimane un guscio vuoto e freddo» -, facendoci dimenticare la meraviglia della vita, insita, soprattutto, nei rapporti interpersonali.

Sonorità puramente rock, intrecciate al punk rock ed al grunge anni ‘80/’90, sono il contesto perfetto in cui si inserisce un testo dall’inestimabile valore emozionale, che porta l’ascoltatore ad immergersi completamente in una dimensione riflessiva, che lo conduce a chiedersi quanto, la società contemporanea, induca ciascuno di noi ad essere anestetizzato, non facendoci sentire «i pugni, ma neanche le carezze».

Biografia.

I B.K sono un gruppo rock formatosi a Lucca nel 2014. Dopo una gavetta costellata di live sul territorio toscano, la band inizia a scrivere brani inediti, che spaziano dal rock anni ’70 ad uno stoner più cupo. Il 1° Maggio 2018, vincono il contest Artemica, suonando come opening act al concerto di Bobo Rondelli e Giusy Ferreri. Il 25 Maggio dell’anno successivo, pubblicano “Migliorare in Peggio”, EP di debutto composto da 7 tracce, presentato in anteprima a Capannori (LU), al Prodotto Non Conforme. Il disco riscuote un notevole successo, ottenendo feedback positivi di pubblico e critica ed un estratto, il singolo “Rumore di Fondo”, diventa la colonna sonora dello spot “La casa di Skoda” di un concessionario monomarca di Prato. Nel 2020, in occasione del centenario della morte del compositore lucchese Giacomo Puccini, i B.K si cimentano nell’arrangiamento e nella registrazione di una loro rivisitazione della celebre Aria d’Opera “Nessun Dorma”, tratta dalla “Turandot”. Il progetto, patrocinato dall’Associazione “Sui passi di Puccini”, viene presentato sul territorio in remoto, a causa della pandemia da COVID-19. Ad Aprile 2021 i B.K pubblicano “Freddo”, un brano intenso che punta il focus sulla tematica della solitudine. Release dopo release, i B.K continuano a conquistare riscontri positivi da pubblico e critica, costruendo un percorso artistico che fonde sonorità differenti ed innovative al passato, a cui si aggiungono composizioni autorali ricche di significato, che arrivano al cuore e svegliano le coscienze.

