Le app per tenere traccia dei debiti e inviare denaro

Un tempo era decisamente difficile tenere i conti tra debiti e crediti con i nostri amici e famigliari. Tra appunti su fogli o quaderni poi persi, era facile non ricevere indietro i soldi prestati. Per fortuna oggi grazie alla tecnologia possiamo tenere traccia molto più facilmente del denaro che ci è dovuto o che dobbiamo e inviarlo in pochi secondi. Vediamo insieme come.

Le app per tenere i conti

Quando non è possibile restituire il denaro immediatamente, possiamo affidarci ad alcune app sviluppate appositamente per gestire con più facilità i conti. Tra queste spicca sicuramente Splitwise.com, Quest’applicazione, e altre app simili, permettono infatti di creare un proprio account e di trovare i profili di amici e parenti. In poche mosse è possibile poi segnare quanto denaro dobbiamo o ci è dovuto, ma non solo. L’app permette di aggiornare in ogni momento questo conto aggiungendo nuove spese e decidendo se dividerle a metà e se il denaro è un debito o un credito in relazione all’utente che inserisce i dati. Queste applicazioni sono inoltre estremamente utili per le spese di gruppo, perché è possibile creare dei conti con più persone e tenere così traccia di chi deve quando denaro a chi.

Questa funzionalità viene particolarmente utile ad esempio durante i viaggi, momento in cui è difficile tenere dei conti precisi. Ogni spesa viene infatti aggiunta e il sistema ci mostrerà automaticamente in cambio qual è il totale dovuto o che dobbiamo dare. Ma non solo, queste app sono in grado anche di darci dati diversi: possiamo infatti scoprire quanto denaro dobbiamo a una persona in totale, quanto gliene dobbiamo al di fuori delle spese di gruppo, quanto denaro totale dobbiamo a tutti i nostri contatti e quanto dobbiamo riceverne. Ogni spesa aggiunta, modificata o eliminata da noi o dai nostri amici viene inoltre visualizzata nella cronologia, e in questo modo possiamo tenere traccia di ogni novità sul nostro conto ed evitare brutte sorprese. Una volta scoperto quanto denaro dobbiamo ai nostri amici o quanto dobbiamo riceverne possiamo affidarci però ad altre risorse online per saldare questi conti in pochi secondi e senza stress.



La comodità dei portafogli elettronici

In questo caso ci vengono in aiuto i portafogli elettronici. Queste tecnologie sono ormai estremamente diffuse sia online che nella vita di tutti i giorni. Sono infatti moltissimi i servizi digitali che hanno scelto questo metodo di pagamento per inviare e ricevere denaro. Tra questi spiccano quei servizi che prevedono grossi movimenti di denaro, come i casinò online elencati su Casinos.it che si appoggiano proprio ai portafogli elettronici come PayPal.com per offrire ai loro utenti possibilità di pagamenti affidabili, legali e che promettono tutele in caso di necessità di rimborsi o contenziosi. Altri portafogli elettronici come Statyspay.com sono invece ormai utilizzati in tantissimi negozi fisici, offrendo così la possibilità ai clienti di pagare direttamente da smartphone. Questi servizi sono però utilissimi anche per i privati, perché permettono l’invio di denaro in maniera quasi sempre gratuita tra account.

In questo modo è quindi possibile saldare i debiti in maniera praticamente immediata e questi strumenti sono ormai indispensabili per molte persone che in questo modo non devono più preoccuparsi di portare con sé abbastanza denaro o di dover tenere traccia dei debiti e crediti con amici e parenti. Questi portafogli elettronici permettono infatti di caricare una certa cifra dal nostro conto e talvolta, se il conto è vuoto, prendono direttamente il denaro del conto collegato. Per effettuare un pagamento non resta quindi che cercare gli amici sull’app tramite il numero di telefono o l’e-mail con cui si sono registrati, inserire la cifra dovuta e inviarla, magari scrivendo anche una piccola causale per ricordarsi perché effettuiamo lo spostamento di denaro. In questo modo i portafogli elettronici hanno trovato sempre più successo perché da strumento per il pagamento online da privati ad aziende, o viceversa, sono diventati uno strumento utilissimo nella vita di tutti i giorni di molti di noi.

Grazie a diverse app disponibili sui principali smartphone oggi non è più necessario tenere complicati conti di quando denaro dobbiamo ad amici e parenti. Questi programmi, infatti, fanno tutto il lavoro per noi calcolando il totale dovuto e offrendo la possibilità di inviare il denaro in pochi secondi senza quindi restare in debito per lungo tempo.