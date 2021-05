Previsioni meteo 3 maggio 2021: tempo stabile sull’Italia

Le previsioni meteo di oggi, lunedì 3 maggio 2021: bel tempo su tutta l’Italia con la rimonta dell’anticiclone, rapido passaggio perturbato su Sicilia e Calabria

Condizioni meteo in deciso miglioramento sull’Italia dopo un weekend del Primo Maggio all’insegna del maltempo su gran parte delle regioni settentrionali e centrali dell’Italia. Il definitivo allontanamento verso Est della perturbazione, accompagnato alla rimonta dell’alta pressione, determina dunque il ritorno della stabilità ad eccezione delle aree più meridionali del Paese. Nella giornata di oggi infatti su Sicilia e Calabria avremo piogge e temporali per una perturbazione nordafricana.

Secondo le ultime uscite dei modelli meteo ECMWF e GFS nel corso della settimana avremo prevalente stabilità per la rimonta dell’anticiclone che si rinforzerà gradualmente. Saranno comunque possibili nuovi, veloci, passaggi instabili sulle aree alpine e al meridione, mentre nel corso del prossimo fine settimana potrebbe essere il caldo il grande protagonista.

Intanto per oggi, lunedì 3 maggio 2021, al Nord Italia al mattino nuvolosità irregolare sui settori centro-orientali con piogge sparse su Veneto e Friuli, più asciutto altrove con maggiori schiarite al Nord-Ovest. Al pomeriggio locale instabilità su Alpi orientali e Appennino settentrionale con piogge sparse, variabilità asciutta altrove. In serata tempo stabile su tutte le regioni con nubi sparse alternate a schiarite. Neve sulle Alpi dai 1100 metri di quota.

Al Centro al mattino nubi sparse e schiarite su tutte le regioni ma senza fenomeni di rilievo associati. Al pomeriggio variabilità asciutta su tutte le regioni con ampie schiarite specie su Toscana, Umbria e Marche. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con cieli sereni o poco nuvolosi ovunque.

Al Sud e sulle Isole al mattino nuvolosità irregolare in transito su tutti i settori ma con tempo asciutto, salvo piogge sparse su Sicilia e Sardegna. Al pomeriggio deboli piogge su Sicilia e Calabria, nuvolosità in transito altrove ma con tempo asciutto. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto su tutte le regioni eccetto deboli piogge tra Sicilia e Calabria.

Temperature minime e massime in diminuzione.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano, www.centrometeoitaliano.it.