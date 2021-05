Nexi Payments si accorda con Digital & Law Department

Nexi Payments affida l’innovazione a Digital & Law Department: curerà l’aspetto operativo delle attività di carattere scientifico e consulenziale del Team di esperti coordinato dall’avvocato Andrea Lisi

Rimanere sempre aggiornati, avendo costante cura della propria crescita aziendale, è essenziale in questo determinato periodo storico. Ben presto la transizione digitale travolgerà qualsiasi settore economico-sociale, e per sopravvivere al suo avanzamento c’è bisogno di una giusta formazione. In questo scenario si colloca la società Nexi Payments Spa che offre servizi e infrastrutture per il pagamento digitale a banche, aziende, istituzioni e pubbliche amministrazioni. La sua mission si identifica in tre semplici parole: ‘Essere affidabile, sempre’. E per farlo hanno deciso di affidarsi alla lunga esperienza e competenza della Digital & Law Department, che cura l’aspetto operativo delle attività di carattere scientifico e consulenziale del Team di esperti coordinato dall’avvocato Andrea Lisi.

“‘Costruire il futuro’ è uno dei valori fondanti di Nexi e, in questo senso, le nuove Linee Guida AgiD sui documenti informatici sono una grande opportunità. E così è stato naturale rivolgerci alle competenze dello Studio Lisi Academy e Digital & Law Department per raccogliere al meglio questa sfida della digitalizzazione così da ‘Essere affidabili, sempre’: un altro dei nostri tratti identitari”. Da queste dichiarazioni rilasciate da Andrea Porfirione, responsabile E-banking, Std & Nodo Dcb Nexi Payments SpA, Nexi si dimostra fedele ai suoi principi, ricercando un futuro digitale per la sua azienda e portandola a una crescita volta al miglioramento. Per il costante raggiungimento di questi obiettivi, Nexi è stata protagonista di un percorso di training e di consulenza avente per oggetto il processo di digitalizzazione documentale e conservazione dei documenti informatici alla luce delle nuove Linee Guida AgID, che dal 7 giugno 2021 sostituiranno a tutti gli effetti l’apparato dei tre Dpcm risalenti al 2013/2014.

Proprio per questo, spiega la Dire (www.dire.it), Nexi Payments ha deciso di governare in anticipo i cambiamenti futuri e far acquisire le giuste competenze alla sua azienda, affidandosi a riconosciuti esperti del settore per un percorso di training and advice ritagliato su misura.