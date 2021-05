Investimenti: arriva in Italia Bitpanda Stocks

Arriva Bitpanda Stocks: tutti possono investire nei loro marchi preferiti a partire da 1 €, con zero commissioni e spread contenuti

Bitpanda, piattaforma di investimento europea che ha raggiunto recentemente lo status di “azienda unicorno” con una valutazione di 1,2 miliardi di dollari, ha lanciato il nuovo prodotto Bitpanda Stocks, che offre investimenti in azioni frazionate con la possibilità esclusiva di accesso 24/7 all’investimento. Per la prima volta in Europa, tutti possono investire nei loro marchi preferiti a partire da 1 €, con zero commissioni e spread contenuti, anche oltre l’orario di apertura tradizionale delle borse valori. A partire da oggi, gli utenti esistenti e i nuovi con un account verificato Bitpanda possono iniziare a investire in azioni frazionate.

Negli ultimi sette anni, Bitpanda ha lavorato per consentire al pubblico di investire facilmente in criptovalute, metalli preziosi e risorse digitali, costruendo una piattaforma di investimento di successo utilizzata da milioni di persone in tutta Europa. Oggi, quell’esperienza e quella conoscenza sono state applicate a un’altra parte del mondo degli investimenti. Bitpanda sta aprendo la porta all’investimento in azioni per tutti, dandone accesso a chiunque, in qualunque momento. Poiché si tratta di un prodotto derivato del tutto regolamentato, le azioni e gli ETF sono interamente garantiti dalla banca depositaria partner BNP Paribas, oltre a essere assicurati mediante un contratto di compensazione. Inoltre, oltre ad applicare zero commissioni e spread ridotti, Bitpanda non prevede costi fissi per il servizio e nessuna commissione ricorrente.

Gli investitori potranno accedere a derivati semplici e senza commissioni investendo nella prima selezione beta di azioni ed ETF. Centinaia di titoli saranno aggiunti continuamente nei prossimi mesi, seguendo l’ordine di domanda degli investitori, coprendo sia il mercato azionario sia quello degli ETF e offrendo migliaia di marchi in più entro la fine di quest’anno.

Eric Demuth, CEO e co-fondatore di Bitpanda ha commentato: “Abbiamo fondato l’azienda sull’idea che tutti avrebbero avuto pari accesso al mondo finanziario. Investire dovrebbe essere semplice, accessibile e disponibile per tutti, e Bitpanda Stocks incarna proprio questo concetto. Storicamente, il sistema finanziario è stato troppo complesso e restrittivo. Vogliamo che tutti possano accedere e gestire i propri portafogli quando lo desiderano, non quando lo dice il mercato. Indipendentemente dai mezzi finanziari, tutti dovrebbero poter far fruttare i propri soldi. Abbiamo anche aggiunto il nuovo prodotto alla nostra funzione Bitpanda Savings esistente, permettendo alle persone di risparmiare con la propria risorsa preferita, senza stress o eccessivo utilizzo di app”.

Le risorse aggiunte alla piattaforma, inoltre, potranno, trarre vantaggio dal recente lancio della Bitpanda Card, che permette agli utenti di fare acquisti con qualsiasi risorsa detenuta nel portafoglio. Gli utenti possono cambiare la risorsa collegata in qualsiasi momento tramite l’app Bitpanda iOS e Android, con cui si può scegliere se acquistare con una frazione di Starbucks, Amazon o Nike, con Bitcoin o oro, oppure con il classico euro.

Prosegue Eric Demuth: “L’investimento frazionato è una parte molto importante di questo prodotto. Se gli utenti vogliono accedere ai giganti della tecnologia o alle blue chip, non dovrebbe essere loro impedito di farlo a causa della mancanza di capitale. La nostra piattaforma fa sì che chiunque possa accedere e investire in risorse digitali, comprese le aziende e i settori in cui crede veramente – senza barriere. È Wall Street senza i muri, anche quando Wall Street è chiusa”.

Il lancio segue la fondazione della società affiliata Bitpanda Financial Services e la recente approvazione di una licenza MiFID II da parte dell’autorità austriaca dei mercati finanziari (FMA).

In concomitanza con questo lancio, infine, Bitpanda ha svelato un nuovo marchio insieme al suo nuovo sito web e all’app, includendo miglioramenti per rendere più facile per gli investitori controllare le proprie finanze con un solo sguardo.