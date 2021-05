Francesco Lettieri inizia le riprese di Lovely Boy

Al via le riprese di “Lovely Boy”, il nuovo film di Francesco Lettieri che arriverà prossimamente su Sky e NOW Tv

Il regista Francesco Lettieri ha iniziato le riprese del suo secondo lungometraggio, dopo il film Netflix Ultras e dopo essersi fatto conoscere ed amare dal pubblico per la realizzazione dei videoclip musicali di Calcutta, Liberato, Emis Killa, Thegiornalisti e Motta. Con il suo primo film si è dimostrato una conferma anche sul grande schermo.

Francesco Lettieri torna alla musica con Lovely Boy – il nuovo film Sky Original, prodotto da Indigo Film in coproduzione con Vision Distribution e Sky, con il sostegno di Alto Adige Film Commission – raccontando l’ascesa e il declino di una star della trap. Le riprese del film si terranno tra Roma e il Trentino-Alto Adige.

“‘Lovely Boy’ è il mio secondo film. È un film che mi metterà alla prova, sia per la complessità tecnica di tante scene, sia per la difficoltà di affrontare una tematica così delicata. Il film non si sofferma su questioni di ordine morale, né tenta di dare un giudizio, piuttosto si concentra sulle emozioni. Voglio fare un film che faccia ridere e piangere, come tutti i film che amo. Questo mi interessa più di tutto, spero di riuscirci“, ha raccontato il regista e sceneggiatore.

ANDREA CARPENZANO È LOVELY BOY

Nei panni del protagonisti c’è Andrea Carpenzano, che ha lasciato il segno con le sue interpretazioni ne La terra dell’abbastanza dei fratelli D’Innocenzo e Il Campione di Leonardo D’Agostini. Il giovane attore si cala nei panni di Nic, in arte Lovely Boy, l’astro nascente della scena trap romana. Tatuaggi in faccia, talento puro, completa strafottenza per il mondo. Inizialmente proiettato verso una folgorante ascesa musicale, rischia di essere risucchiato in una spirale di autodistruzione.