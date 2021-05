JZone Style debutta con il brano Hangover

“Hangover” è il primo singolo del rapper JZone Style con Sorry Mom! / Be NEXT Music: il brano disponibile in digitale è il racconto di un post serata

Il titolo di Hangover, primo singolo di Jzone Style con Sorry Mom! / Be NEXT Music parla da solo. Il brano è la descrizione del giorno dopo la bevuta, con conseguente mal di testa e chiamata alla ragazza per tranquillizzarla, ma non solo: tema importante l’amicizia in tutte le sue sfaccettature.

In Hangover si parla anche di sentimenti che cambiano nel tempo e a seconda delle persone, in un mondo, come quello del rap, in cui è difficile capire chi è veramente lì per te. Il pezzo, come ci si aspetta, è nato proprio in un post serata, scritto di getto e con in testa il ritornello in loop.

BIOGRAFIA

Jason Pozzan nasce nella provincia di Vicenza 20 anni fa. Benché giovanissimo ha già una storia passata molto difficile, che ha segnato il suo percorso di vita ed artistico, tanto da definire la musica “la sua salvezza”.

La sua carriera inizia timidamente 3 anni fa e poco dopo entra a far parte della “Fuego Gang”, crew con la quale ottiene un buon successo tra il pubblico.

Quando il gruppo si scioglie Jason inizia un suo progetto solista con il nome Jzone Style.

Il primo singolo “Every Day”, uscito nel giugno 2019, ottiene un ottimo riscontro e porta il giovane artista ad esibirsi live ed aumentare il suo fanbase fino a firmare, nel 2020, con l’etichetta Sorry Mom! / Be NEXT Music con la quale presenterà l’album di debutto anticipato da una serie di singoli di cui il primo è “Hangover”.

Link al video: https://www.youtube.com/watch?v=cj7qsg6_4yk&ab_channel=JZONESTYLE

ASCOLTA “HANGOVER”!

Spotify: https://spoti.fi/3wOuGcd

YouTube: https://bit.ly/3wLbBYm

iTunes: https://apple.co/3sfhGc2

Deezer: https://bit.ly/3a7cYX

Amazon: https://amzn.to/3tdFYV0

https://www.instagram.com/jzone_style_/

https://www.facebook.com/Jzonestyle