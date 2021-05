Ecletie, le cravatte sartoriali di Napoli sciolgono il nodo alla tradizione

La cravatta è un accessorio maschile da sempre simbolo di eleganza, un vero must per ogni businessman, ma non solo. Le cravatte sono ideali anche per dare un tocco di stile ad un abbigliamento casual.

Le cravatte sartoriali di Napoli rappresentano un’icona del Made in Italy e dietro il tessuto, le cuciture fatte a mano ed i piccoli dettagli si nasconde la maestria dei sarti che con le loro mani uniscono tradizione e innovazione. Soprattutto se si parla di Ecletie.

Ecletie può essere letto richiamando la lingua latina, e quindi diventa Eclezie, oppure in inglese, dato che questo nome unisce il termine tie (cravatta) con eclettico.

Al di là se si preferisce la lingua italiana o si propende per la versione british, quello che il brand Ecletie rappresenta non cambia.

Infatti, quest’azienda, nasce proprio per sciogliere un nodo, riprendendo un termine inerente al mondo delle cravatte, con la tradizione. Precisamente quella della sartoria napoletana, settore di eccellenza e fiore all’occhiello del Made in Italy apprezzato in tutto il mondo.

Come nasce Ecletie

Che Ecletie rappresenti un’impresa coraggiosa ed innovativa si capisce anche dalla sua storia. Infatti, questa start up che rappresenta anche un salto generazionale e porta una ventata di freschezza in un settore dove l’austerità e la classicità la fanno da padrone, nasce nel 2020, un anno particolare segnato dalla pandemia causata dal COVID-19.

Eppure, la situazione così avversa che avrebbe scoraggiato anche gli imprenditori più navigati, non ha impedito a Michele e Pasquale, fondatori di Ecletie, ma soprattutto amici con le stesse passioni, Napoli e la moda, di intraprendere questa avventura, entrambi affascinati dal lavoro di un sarto che è stato la loro ispirazione.

Da qui, è nata la volontà di proporre qualcosa di nuovo, assolutamente personale ed unico che ha portato alla creazione di Ecletie, un brand che si sta affermando sempre di più nel settore delle cravatte sartoriali di Napoli dove, da anni, sono presenti tanti marchi simbolo della tradizione partenopea.

Mentre il resto del Mondo sembra girare a ritmi sempre più veloci, Ecletie propone un approccio opposto, un inno ai piaceri della vita ed a uno stile di vita slow, in linea con l’atmosfera che si respira tra le strade di Napoli.

Come nascono le cravatte sartoriali di Napoli Ecletie

Ecletie propone prodotti fatti interamente a mano da sarti partenopei. Ogni cravatta, quindi, diventa unica, quasi come un’opera d’arte, perché è il risultato finale di un processo creativo complesso fatto del ticchettio delle macchine da cucire, ma soprattutto dell’estro del sarto e del suo umore che, in quel momento, ha guidato la sua mano alla ricerca dell’ imbastitura perfetta.

Il prodotto di punta di Ecletie è rappresentato dalla cravatta, simbolo di eleganza e di uno stile italiano che difficilmente passa inosservato. Sono ben 14 i modelli di cravatte proposte, da quelle più classiche in seta 100% all’immancabile “sette pieghe”, fino a modelli casual o da personalizzare.

L’amore per il Made in Italy e l’attenzione alla tradizione lo si evince anche dalla scelta di avvalersi esclusivamente delle sete pregiate di un’antica sartoria comasca o dalle lane biellesi. In questo modo, ogni prodotto Ecletie diventa espressione di una filiera tutta italiana.

E’ la maestria dei sarti napoletani, poi, a plasmare le stoffe italiane seguendo uno stile che unisce sapientemente i contrasti, tradizione e innovazione, classicità e modernità.

La “Sette pieghe”, un classico tra le cravatte sartoriali di Napoli, ma non solo

Tra i vari modelli di cravatte non può mancare la classica “sette pieghe”. Questa cravatta sfoderata è un simbolo della cultura napoletana e unisce la qualità delle lane biellesi con la lavorazione completamente manuale dei sarti partenopei.

Si tratta di un modello in pura lana, spesso e consistente che, grazie ad un pregiato ed elegante bottoncino di madreperla posto sul retro, rimane sempre perfetta nella larghezza, ma anche nel nodo.

Inoltre, è possibile personalizzarla con le proprie iniziali, o con una dedica speciale, che vengono ricamate rigorosamente a mano, per un tocco di eleganza in più.

Napoli è una città ricca di storia ed animata da un popolo originale e proprio così sono le realizzazioni sartoriali Ecletie. Affianco alla tradizionale “sette pieghe”, infatti, non mancano cravatte dalle forme più moderne con colori e texture originali per chi ama lo stile, ma non rinuncia ad essere cool.

D’altronde, chi sceglie Ecletie è un uomo che non ama un abbigliamento scontato, ma che ama stupire, e stupirsi, con dettagli eleganti e originali ogni giorno.

Accessori Ecletie, un’espressione della tradizione italiana

Electie non è solo cravatte sartoriali e non è solo Napoli. Infatti, la sapiente mano dei sarti realizza anche splendide sciarpe e foulard artigianali utilizzando vari tessuti appartenenti alla filiera italiana. Il cachemire, ad esempio, proviene dalle aziende biellesi, note per l’utilizzo del telaio a travetta e per la lavorazione che rende questo pregiato tessuto morbido e soffice.

Per soddisfare le esigenze di un uomo che cerca uno stile fatto di eleganza, ma non vuole rinunciare al comfort, vengono proposte sciarpe realizzate completamente in lana o con un mix di lana e seta (70% lana e 30% seta).

Quest’ultimo modello è particolarmente apprezzato da chi ama arricchire il proprio abbigliamento con accessori originali che non passano inosservati. Infatti, la sciarpa in lana e seta può essere personalizzata con stampa inkjet. Ogni lato del tessuto può essere decorato con un disegno o una texture differente per avere un accessorio da abbinare con diversi outfit.

Per gli uomini che amano lo stile Ecletie e desiderano avvolgersi in una sciarpa calda e morbida, la sciarpa 100% lana creponne è l’accessorio giusto per affrontare l’inverno con stile. Il fondo bianco, infatti, rende la grafica nitida e chiara, ideale per ravvivare con stile un abbigliamento classico.

Per completare il proprio look, magari da infilare nel taschino della giacca o per rinfrescare n look un po’ austero, i foulard in seta sono un accessorio ideale per indossare ogni giorno un po’ dall’inconfondibile stile italiano.

I foulard in twill sono un’altra creazione che arriva dalle mani degli abili sarti partenopei. Si tratta di un accessorio che ha conquistato anche il pubblico femminile che li preferisce annodati alle borse o li indossa come originale cintura.