La signorina Crovato nuovo libro di Luciana Boccardi

Luciana Boccardi nelle librerie e online negli store digitali con il nuovo libro “La signorina Crovato” fuori per la casa editrice Fazi

“La signorina Crovato” è il nuovo romanzo di Luciana Boccardi, edito da Fazi Editore, in libreria e online. Luciana Boccardi, giornalista, studiosa di moda e di costume, è stata ed è ancora la firma di riferimento per la moda de “Il Gazzettino”.

“La signorina Crovato” è un romanzo di formazione tratto da una storia vera: quella di Luciana. È il 1936 e ha tre anni e mezzo Luciana quando la “disgrazia” colpisce la sua famiglia. Il padre è un clarettinista che non può più provvedere alla famiglia e la madre è costretta ad arrangiarsi. Anche per Luciana inizia un periodo di vicissitudini, in cui è costretta a imparare mille mestieri: governa le bestie, s’improvvisa parrucchiera e garzone di panetteria; impara il francese in casa di una ricca famiglia, fa la cantante di balera e la commessa sul Gran Viale al Lido. Ma di notte si esercita per diventare dattilografa, nutrendo la speranza di trovare un posto fisso. Quando ci riesce, le si apre davanti un mondo meraviglioso e inaspettato.

Il libro di Luciana Boccardi è la storia di un’infanzia rubata e dell’incredibile capacità di resistenza di uno spirito libero, narrata con uno stile ricco di dettagli e un atteggiamento lucido e brillante, dal piglio inconfondibile.