Il peggio è passato: la band pubblica il primo brano

La band Il peggio è passato debutta con il singolo “Lo so, lo so”: il brano d’esordio è disponibile online sulle piattaforme digitali

Lo So, Lo So è il singolo di debutto de IL PEGGIO è PASSATO , trio emiliano autore di un accattivante e deviato pop elettroacustico. Il brano, una fresca ed ironica sferzata pop rock con chitarre acustiche, synth coreografici ed un ritornello killer, uscirà per Dischi Soviet Studio il 9 aprile 2021.

Potremmo raccontarvi della rilevanza dei progetti musicali passati di tutti i componenti della band, ma a chi fregherebbe?

Diciamo piuttosto che Simone gestiva una bisca clandestina in città, frequentata assiduamente da Michele. I due formarono presto un sodalizio vincente, truffando le peggiori canaglie metropolitane finché Michele scoperto in Simone un musicista e compositore aggraziato, gli propose di formare una band per spendere forsennatamente la ricchezza accumulata in anni di illeciti. In pochi mesi allestirono un repertorio di brani cantautorali in italiano per chitarra acustica e voce e una volta capito di aver bisogno di un batterista decisero, per spirito di nonsense, di chiamare una tastierista: ecco arrivare Francesca, con cui fu subito sintonia nonostante fosse una persona per bene.

Nasce così Il Peggio è Passato, per scrivere canzoni piuttosto che malavitare, perché è con le canzoni che ci curiamo, come scrittori ed ascoltatori. E come truffatori naturalmente.

E’ una canzone nata in 30 minuti, a piedi nudi sul prato di un parco cittadino, durante un maggio di qualche anno fa. Tutte le canzoni dovrebbero nascere altrettanto spontaneamente ed invece … Lo so, lo so è uno sguardo divertito sul dilemma delle relazioni e descrive il travaglio della convivenza quotidiana con il sorriso e la saggezza di chi sa di non aver tempo da perdere rimanendo solo, né tantomeno serio. E’ un tentativo di scattare sulla fascia, segnare con la mano di nascosto per poi scusarsi dicendo “non lo faccio più”. Ci cerchiamo, ci sfuggiamo, poi ci manchiamo e ci cerchiamo di nuovo in un vortice di ti amo / ti odio. E ‘un brano giocoso, ma meno leggero di quanto possa sembrare, se pensate all’ironia malinconica del ritornello. Gli anni che passano, le cose perse nel fuoco – come cantava qualcuno – quelle ritrovate nella nebbia, aggiungiamo noi”.

Ascolta LO SO, LO SO qui: https://backl.ink/144995129

Scarica LO SO, LO SO QUI

IL PEGGIO è PASSATO: Michele Zilioli (Voce, parole); Simone Vaccari (Chitarra, cori); Francesca Pesci (Sintetizzatori, pianoforte, voce)

https://www.facebook.com/ilpeggioepassato

https://www.instagram.com/ilpeggioepassatomusic