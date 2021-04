Test a Pavia per Jacques Villeneuve

Test in Italia per Jacques Villeneuve: il canadese Campione del Mondo F.1 e F. Indy 500 ha girato sul circuito pavese “Tazio Nuvolari”

Jaques Villeneuve ha svolto dei test al volante della FJ della Academy Motorsport – Alex Caffi Motorsport in vista dell’inizio della Nascar Whelen Euro Series 2021.

Il pilota canadese Campione del Mondo F.1 1997, Campione CART e vincitore Indy 500 nel 1995, ha guidato e lavorato sulla sua auto. Villeneuve è il pilota di punta del nuovo binomio nato dall’intesa tra Federico Monti ed Alex Caffi, il monegasco già F.1 contitolare della squadra.

Il team ha schierato la formazione al completo con lo stesso Monti che preso confidenza con la vettura numero 1 che condividerà in campionato con il 19enne greco Thomas Krasonis ed il 24enne cipriota Vladimiros Tziortzis.

Una giornata di intenso lavoro di acquisizione dati e prove di diverse regolazioni, per piloti, tecnici e meccanici di Academy Motorsport – Alex Caffi Motorsport quella svolta sul circuito pavese “Tazio Nuvolari”.

Numerosi i giri di pista per Jaques Villeneuve, intervallati dalle soste ai box in cui il già F.1 ha sempre fornito dati precisi e puntuali ai tecnici che li hanno tradotti in regolazioni sempre più efficaci.

“Sono dei test importanti per riprendere il ritmo con questo tipo di auto – ha spiegato Villeneuve – stiamo lavorando su alcune regolazioni e su diverse soluzioni d’assetto, sebbene questo tracciato ha una configurazione differente da quelli sui quali si svolge la stagione Nascar Whelen Euro Series. Partita bene anche l’intesa con il team”.

“Jaques è l’ovvio riferimento per l’intero team e la sua presenza infonde energia a tutto il contesto – ha affermato Alex Caffi – la sua competenza e la meticolosa professionalità hanno prodotto un lavoro estremamente efficace che ci avvicina al primo appuntamento preparati e con basi solide”.

“Finalmente il team al completo ed in assetto da campionato! – ha sottolineato il titolare della squadra e gentleman driver Federico Monti – si è concretizzato il sogno ed il progetto al quale abbiamo lavorato con impegno. dopo questo collaudo generale siamo pronti per la stagione”.

Thomas Krasonis, greco, classe 2001, ha iniziato in kart, ha trascorsi con le turismo in Inghilterra ed in Italia nel MINI Challenge dal 2018. Vladimiros Tziortzis, cipriota, classe 1997, ha iniziato in kart dove ha vinto la serie nazionale, ha proseguito con buoni risultati in F.4 e F.3, Dal 2020 con Alex Caffi Motorsport nella Nascar Whelen Euro Series dove ha chiuso al 4° posto in En2.

Le muscolose auto sono in configurazione Nascar Whelen Euro Series, con motore Chevrolet da 5.7 litri, capace di erogare una potenza di 400 Cv, Il cambio è ad H a 4 rapporti, generose le dimensioni della vettura lunga 5,80 m, larga 1,95 con un interasse di 2,74.

Il primo impegno stagionale della Nascar Whelen Euro Series sarà in Spagna a Valencia nel week end del 15 e 16 maggio prossimi.

Calendario Nascar Whelen Euro Series:

15/16/05 Valencia (E) – 19/20/06 Most (CZ) – 03/04/07 Brands Hatch (GB) – 17/18/07 Hokenheim (DE) – 18/19/09 Rijeka (HR) – 11/12/10 Heusden Zolder (BE) – da definire Roma Vallelunga (IT).