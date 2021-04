Previsioni meteo 29 aprile 2021: piogge al Nord e al Centro

Le previsioni meteo di oggi, giovedì 29 aprile 2021: il maltempo non concede tregua, piogge e temporali sulle regioni centro-settentrionali

Condizioni meteo ancora instabili sull’Italia in questo finale di aprile con il maltempo che non concede tregua. Flussi umidi sud-occidentali continuano infatti da giorni ad interessare la nostra Penisola, con diversi impulsi instabili che colpiranno le regioni del Nord e del Centro. Nella giornata di oggi avremo infatti clima piovoso per tutto l’arco della giornata sulle aree centro-settentrionali. Clima più asciutto, con temperature in aumento, al Sud.

Secondo le ultime uscite dei modelli meteo ECMWF e GFS nel corso del fine settimana del Primo maggio avremo ancora condizioni di maltempo sulle regioni del Nord e del Centro. Nei primi giorni di maggio si intravede poi una rimonta decisa dell’anticiclone che dovrebbe riportare il sole da Nord a Sud.

Intanto per oggi, giovedì 29 aprile 2021, al Nord Italia giornata del tutto instabile al settentrione: al mattino molte nubi e precipitazioni sparse, con neve sull’arco Alpino. Al pomeriggio si rinnovano maltempo e piogge, anche di moderata intensità tra Lombardia e Piemonte. In serata ancora residue precipitazioni, più sporadiche nelle ore notturne.

Al Centro maltempo in arrivo specie sulle regioni Tirreniche: al mattino deboli piogge su Toscana e Lazio, altrove variabilità asciutta. Al pomeriggio pioviggini su tutte le regioni, precipitazioni più consistenti tra Lazio e Abruzzo. In serata tempo in graduale miglioramento con piogge tra Umbria e Marche, altrove nuvolosità irregolare.

In Toscana tempo instabile nel corso della giornata con piogge diffuse su tutta la regione sia in mattinata sia poi al pomeriggio; in serata il tempo tenderò a migliorare su gran parte del territorio salvo residui fenomeni sull’Alta Toscana.

Migliora nel corso della giornata al meridione: al mattino precipitazioni sulle Isole Maggiori, asciutto sulle regioni peninsulari. Al pomeriggio qualche rovescio tra Sardegna e Calabria, ampie schiarite in Sicilia. In serata nuvolosità e schiarite, con tempo prevalentemente asciutto.

In Calabria nuvolosità irregolare in mattinata con tempo asciutto su tutto il territorio; piogge attese nel pomeriggio, mentre in serata il tempo tornerà ad essere stabile con ampi spazi di sereno.

Temperature minime e massime stazionarie o in aumento.

