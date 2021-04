Previsioni meteo 26 aprile 2021: peggioramento in vista

Le previsioni meteo di oggi, lunedì 26 aprile 2021: perturbazione in arrivo sulle regioni centro-settentrionali con piogge e temporali

Dopo un weekend con condizioni meteo tipicamente primaverili cambia ancora una volta in peggio il tempo sull’Italia in questi ultimi giorni di un aprile piuttosto instabile e freddo. Nella giornata di oggi il cedimento dell’anticiclone al Nord e al Centro consentirà l’arrivo di una perturbazione di origine atlantica: avremo, dunque, piogge e temporali su queste aree della Penisola mentre al Sud il clima risulterà più asciutto.

Secondo le ultime uscite dei modelli meteo ECMWF e GFS martedì il maltempo interesserà ancora le regioni centro-settentrionali con piogge e nevicate sull’arco alpino. Il tempo risulterà instabile anche nel resto della settimana, specie nelle ore pomeridiane, mentre al meridione sarà Primavera piena con temperature gradevoli almeno fino al weekend del 1° maggio.

Intanto per oggi, lunedì 26 aprile 2021, al Nord Italia al mattino cieli coperti specie sull’arco alpino e deboli precipitazioni diffuse, più asciutto sulla Romagna. Al pomeriggio si rinnovano cieli nuvolosi e ancora piogge sui medesimi settori. In serata molto nuvoloso su tutto il settentrione, con precipitazioni deboli associate; neve nella notte fino a 1700-1500 metri.

Al Centro al mattino nuvolosità irregolare con deboli piogge solo sulla Toscana e sull’alto Lazio, asciutto altrove. Al pomeriggio poco o irregolarmente nuvoloso, con sporadiche precipitazioni diffuse. In serata nuvolosità in aumento da nord, con piogge su Toscana e Umbria.

Al Sud e sulle Isole al mattino poco nuvoloso tra Sardegna, Campania e Molise, sereno altrove. Al pomeriggio qualche pioggia su Campania, Sardegna e tavoliere delle Puglie, con cieli sereni o poco nuvolosi sui restanti settori. In serata tempo in prevalenza asciutto, con nuvolosità in transito su tutte le regioni.

Temperature minime e massime in incremento su tutta la Penisola.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano, www.centrometeoitaliano.it.