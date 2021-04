Le Jazz Court RFG di Saucony rispettano l’ambiente

Le nuove sneaker Saucony Jazz Court RFG sono il primo modello a basso impatto ambientale senza plastica né derivati del petrolio

Cotone. Iuta. Lana. Gomma. Legna. Gardenia. Barbabietola. La nuova Jazz Court RFG contiene solo questi 7 materiali naturali e rinnovabili. Non contiene plastica. È questa la formula di Saucony Originals verso un futuro più sostenibile. L’impegno del marchio è lasciare un’impronta più leggera sul pianeta scegliendo con cura i materiali e i processi per continuare a creare le migliori sneakers possibili con il minor impatto ambientale. Saucony’s most sustainable shoe ever.

Tanti i dettagli a fare la differenza in questo cambiamento: i fiori di gardenia sono stati utilizzati per la tintura blu della fodera del colletto, il succo di barbabietola per stampare le informazioni sulla taglia nel sottopiede. La vernice è stata sostituita da una miscela di farina e acqua per contrassegnare i punti di cucitura mentre il gesso è servito a contrassegnare e allineare tomaia e intersuola. Una vera cucitura laterale, infine, unisce la tomaia all’intersuola senza l’uso di adesivi sintetici. Naturalmente anche il packaging è stato studiato per lasciare il minor impatto possibile: carta e cartoni utilizzati sono al 100% riciclati mentre l’inchiostro tradizionale è sostituito da uno a base di soia.

Scopri di più: Saucony_Originals_Jazz_Court_RFG