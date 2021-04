Casa al mare: Lidi Ferraresi tra zone più convenienti

Casa al mare: i Lidi Ferraresi tra i più convenienti per l’acquisto di una casa vacanza secondo i dati dell’OMI (Osservatorio Mercato Immobiliare)

Il Covid, da un anno a questa parte ci costringe a vivere in “restrizione” come mai avremmo immaginato. Ma proprio durante questo difficile periodo per tutti, abbiamo imparato a rivalutare modi differenti di vivere la nostra quotidianità.

Ecco che, la casa per le vacanze al mare diventa un punto di riferimento certo e sicuro in cui passare il proprio tempo libero, durante tutto l’anno. Una casa privata per le vacanze, inoltre, elimina la preoccupazione e le problematiche legate alle norme anti Covid che coinvolgono le strutture ricettive. L’acquisto di una casa al mare, ad esempio, può consentire di soggiornare in località rilassanti e di godere i benefici dell’aria e dell’acqua di mare, in qualsiasi momento dell’anno.

Gli ultimi dati ufficiali relativi dell’OMI (Osservatorio Mercato Immobiliare) per il mercato immobiliare della zona di Comacchio e dei Lidi Ferraresi, rivelano le ottime opportunità che queste zone offrono sia per l’acquisto che per le locazioni.

Il maggior numero di annunci di vendita e locazione vengono rilevati, in ordine, per: Lido degli Estensi, Lido di Spina, Lido delle Nazioni, Lido di Pomposa, Porto Garibaldi, Lido degli Scacchi e Lido di Volano.

Secondo i dati circa il 21% delle transazioni avviene nella zona del Lido degli Estensi. Per quanto riguarda le quotazioni, la zona del Lido di Volano è la più economica con il prezzo di 1150 euro al mq circa, mentre la più costosa è la zona del Lido degli Estensi, con circa 2050 euro al mq.

“I Lidi Ferraresi, inseriti nel Parco del Delta del Po, si trovano in una delle zone più belle della Riviera Adriatica. Si distinguono per la presenza di ampie spiagge di sabbia fine e le verdi pinete, per la possibilità di effettuare visite e percorsi naturalistici suggestivi e vengono particolarmente apprezzati, per la cucina locale”, dicono i responsabili dell’Immobiliare evasione, l’agenzia di riferimento per l’acquisto di case e appartamenti nella zona dei Lidi Ferraresi.

“I Lidi Ferraresi in base a tanti fattori sono oggi tra le migliori mete italiane per le vacanze al mare per famiglie e per coloro che cercano un luogo rilassante e ma allo stesso tempo di divertimento e dotato di comodi servizi”, dicono ancora dall’Immobiliare Evasione.

La zona oggi si dimostra molto allettante e offre le migliori occasioni di investimento tra appartamenti mono, bilocali e trilocali, case indipendenti e villette con giardino.

“In zona dei Lidi Ferraresi poi sono numerose le offerte di immobili che comprendono gli arredamenti e allaccio utenze, con soluzioni “chiavi in mano”.

“Naturalmente è importante per chi volesse investire in zona di affidarsi a realtà con esperienza, che garantiscono un servizio affidabile capace di soddisfare ogni tipologia di clientela. Noi ad esempio offriamo uno staff specializzato che si occupa di tutte le pratiche burocratiche, evitando alla clientela anche il disagio di eventuali trasferte”, concludono i responsabili di Immobiliare evasione (www.immobiliareevasione.it).