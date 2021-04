Previsioni meteo 28 aprile 2021: maltempo al Centro Italia

Le previsioni meteo di oggi, mercoledì 28 aprile 2021: piogge sulle regioni centrali per il passaggio di una perturbazione, clima più asciutto al Nord e al Sud

Il mese di aprile si chiude con condizioni meteo instabili sull’Italia a causa dell’arrivo di una perturbazione che già nella giornata di ieri ha interessato le regioni centro-settentrionali. Nella giornata di oggi al Nord avremo un deciso miglioramento anche se i cieli rimarranno coperti. Le piogge insisteranno invece sulle regioni del Centro, sia sul versante tirrenico che su quello adriatico.

Secondo le ultime uscite dei modelli meteo ECMWF e GFS anche nei prossimi giorni il tempo risulterà in prevalenza instabile, specie tra pomeriggio e sera. Le aree della Penisola più interessate dalle precipitazioni saranno ancora una volta quelle centrali e settentrionali. Discorso opposto al meridione, dove l’anticiclone porterà caldo primaverile con punte superiori ai +25°C.

Intanto per oggi, mercoledì 28 aprile 2021, al Nord Italia giornata nuvolosa sulle regioni settentrionali d’Italia ma con piogge scarse o del tutto assenti. Da segnalare soltanto possibili fenomeni sulle Alpi e sulla Romagna al pomeriggio.

Maltempo sulle regioni centrali d’Italia con piogge a tratti anche intense tra Toscana, Umbria e Lazio, più asciutto sulle aree restanti, nessun fenomeno previsto lungo le coste dell’Abruzzo. In serata si rinnovano condizioni di tempo instabile su Toscana e Umbria, migliora altrove.

In Toscana tempo generalmente instabile nella giornata con piogge diffuse su gran parte della regione nelle ore diurne, migliora al pomeriggio sulla costa settentrionale. Fenomeni sparsi anche tra le ore serali e la notte.

Tempo stabile al meridione d’Italia con cieli poco o irregolarmente nuvolosi fin dalle prime ore del mattino. Da segnalare soltanto delle locali piogge al pomeriggio tra Campania e Molise. In nottata deboli piogge in arrivo sulla Sardegna.

In Calabria condizioni di tempo stabile nella giornata con cieli poco nuvolosi al mattino e poi anche nelle ore pomeridiane su tutta la regione; in serata non si attendono variazioni e il tempo si manterrà asciutto.

Temperature in aumento su tutta Italia eccetto al Nord nei valori minimi.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano, www.centrometeoitaliano.it.