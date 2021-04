La mini borsa a forma di sedia è diventata cult

Spopola sul web la mini borsa a forma di sedia: è in vendita a 895 dollari ed è andata subito sold out ma all’interno non può contenere nulla

La mini borsa a forma di sedia è già diventata un pezzo da collezione. L’insolito accessorio del brand Area, diventato famoso sulla passerella della New York Fashion Week, è in vendita al prezzo di 895 dollari sul sito ufficiale.

Ma cosa ci si può mettere in una borsetta così piccola? Assolutamente nulla, spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it). Per stessa ammissione dei creatori, Harry Nuriev e Tyler Billinger di Myreality, in collaborazione con Beckett Fogg e Piotrek Panszczyk di Area, la borsetta a forma di sedia è un oggetto artistico, puramente decorativo. Un gioiello da portare a tracolla, insomma.