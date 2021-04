Gli Eugenio in via di Gioia tornano con un nuovo singolo

Tornano gli Gli Eugenio in Via Di Gioia: “Non vedo l’ora di abbracciarti” è il nuovo singolo disponibile sulle piattaforme digitali. Online anche il videoclip

“Non vedo l’ora di abbracciarti”. È una dichiarazione nata a un anno dall’inizio della pandemia di Coronavirus il nuovo singolo degli Eugenio in Via Di Gioia. Il gruppo torna con “una canzone scritta di getto, nata da un’esigenza precisa e semplice, il calore umano”.

“La nostra canzone più dolce”

Eugenio, Paolo, Emanuele e Lorenzo raccontano di non aver mai scritto un pezzo “così dolce” e probabilmente è tutto merito del Covid: “Forse la pandemia ci ha reso più nostalgici e la solitudine ha messo in luce la grande verità che fino ad un anno fa era sotto i nostri occhi. La famosa frase: ti accorgi quanto qualcosa sia importante solo quando di colpo non ce l’hai più. Tra concerti, laboratori nelle scuole, canzoni per strada e feste dei nipoti eravamo davvero abituati a circondarci di vita”.

Un argomento all’ordine del giorno ormai: “Il nostro bisogno di generare socialità che fino a ieri ha definito il nostro vivere, oggi è diventato provare ad abbattere un muro che divide tutte le generazioni e che crea nuovi tipi di disuguaglianza sociale”.

Il video

Gli Eugenio in Via Di Gioia pubblicano anche il video del brano. Risultato di una vera e propria residenza artistica: la band in sole 48 ore ha arrangiato e registrato un brano inedito e realizzato un videoclip tutto in piano sequenza.

Un innovativo progetto di mecenatismo artistico, spiega la Dire (www.dire.it), supportato da GAS Jeans svolto all’interno degli spazi della storica sede di Chiuppano che si è trasformata in anfiteatro, set e sala prove, nel rispetto di tutte le normative anti-Covid, grazie alla collaborazione di Truly Design.

La collaborazione con GAS Jeans

Il progetto che ruota attorno alla canzone è la naturale conseguenza di quanto espresso dal testo. Insieme a GAS Jeans, Truly Design, The Goodness Factory, Undesign, Lmc Vision, Vittorio Cosma, Giorgio Blanco è stata tradotta in parole, musica e immagini, la forte necessità di stare di nuovo insieme.

“Be a Rainbow maker for someone else” è il claim di GAS Jeans dal quale han preso forma una canzone, un videoclip in piano sequenza, un’opera d’arte anamorfica e a cui seguirà una nuova importante azione di solidarietà che verrà presto annunciata sui canali ufficiali degli Eugenio in Via Di Gioia e GAS Jeans con l’hashtag #BeARainbowMaker.

L’iniziativa di beneficenza dietro il progetto

Gli Eugenio in via di Gioia sono impegnati infatti nel progetto Digitali e Uguali che ha l’obiettivo di raccogliere fondi trasformandoli rapidamente in computer da consegnare agli studenti in D.A.D. che più ne hanno bisogno, contribuendo così a colmare un significativo ed emergente gap di uguaglianza digitale e sociale.

La stessa band donerà un computer e coinvolgerà la propria community in una nuova raccolta fondi lanciando una T-shirt ispirata al brano in una innovativa modalità limited-time-edition acquistabile dal sito di gasjeans.com.

Per sole 24 ore sarà possibile donare per ricevere la t-shirt originale del nuovo brano degli Eugenio in Via Di Gioia disegnata a mano da Eugenio e i Truly Design, un’opera autentica e unica grazie al codice univoco presente su ogni singolo pezzo che sarà certificato e registrato nella catena Blockchain.