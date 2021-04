Nextmarkets, il neobroker europeo online senza commissioni

Per i trader i costi sono importanti. Riuscire a risparmiare sulle commissioni legate agli scambi delle azioni, soprattutto se questi sono particolarmente alte, significa tenersi in tasca migliaia di euro. Negli ultimi anni la sempre maggiore competitività tra banche e broker, in collegamento coi nuovi strumenti tecnologici, avevano già determinato un abbassamento deciso dei costi legati alle commissioni, ma la nuova tendenza va ancora oltre. Prima negli Stati Uniti, e poi a macchia di leopardo un po’ in tutto il resto del mondo, i broker più aggressivi stanno determinando una vera e propria rivoluzione all’interno dei mercati finanziari con l’eliminazione totale delle commissioni.

Questo significa che è possibile vendere a comprare azioni senza pagare costi extra.

E tra questi, nextmarkets si sta ritagliando un posto importante grazie al numero di transazioni sempre in crescita, ma anche in prospettiva, grazie a un importante round di finanziamento che permetterà alla innovativa società FinTech con sede a Colonia, di portare avanti la sua espansione e di sviluppare la sua già ampia offerta. Il neobroker permette agli investitori privati di scambiare oltre 7.000 azioni e 1.000 ETF gratuitamente, ed è per ora attivo in otto paesi europei.

Scopriamo qualcosa di più su questa società e su quelli che sono i suoi obiettivi per il futuro.

Cosa è nextmarkets?

Come detto, nextmarkets è un neobroker europeo che non applica commissioni per le transazioni effettuate all’interno della sua piattaforma. La società ha uffici a Colonia, Lisbona e Malta, è operativa di in 8 paesi dell’Unione Europea, Germania e Austria sin dagli esordi, ai quali si sono aggiunti Regno Unito, Portogallo, Olanda, Francia, Spagna e Italia nel corso del 2020. Oltre al commercio genuino e senza commissioni di azioni ed ETF, la sua offerta è arricchita dal supporto da parte di coach del mercato azionario, e di più di venti investitori professionisti che mostrano gratuitamente e in tempo reale ai clienti fino a 300 idee d’investimento al mese.

Come fa nextmarkets a offrire i suoi servizi senza intascare alcuna commissione?

Nextmarkets, come potenzialmente qualsiasi altro broker, riceve degli sconti in relazione allo scambio di stock effettuati dai suoi clienti. Solitamente questa differenza viene intascata dai broker, mentre nextmarkets, grazie alla sua struttura snella e all’altissimo grado di automazione, è in grado di eliminare completamente i costi relativi agli ordini e alle giacenze.

Il round di finanziamento di serie B

A dare ancor più valore a un anno caratterizzato dalla crescita continua per la società FinTech, è arrivato un round di finanziamento di serie B di ben 30 milioni di dollari. Questo tipo di finanziamenti ha generalmente la finalità di consentire un’ulteriore espansione di realtà già avviate e con prospettive di crescita concrete. E la soddisfazione del CEO Manuel Heyden è evidente:” Siamo molto soddisfatti del forte interesse e della fiducia da parte degli investitori nuovi ed esistenti. Il potenziale di crescita è enorme e siamo solo all’inizio di una nuova era in cui il mercato azionario viene democratizzato. Con il nostro approccio di coaching unico, ci assicuriamo che gli investitori privati non solo facciano trading gratis, ma soprattutto che abbiano molto più successo sul mercato azionario”.

La società conta sull’apporto lavorativo di appena 39 dipendenti, ma è in grado di operare in maniera efficace in ben otto paesi europei, grazie alla propria piattaforma tecnologicamente avanzata.

A chiarire l’importanza della scelta del partner giusto per chi vuole mettere i proprio soldi al servizio di una realtà imprenditoriale, è l’investitore principale di nextmarkets, Christian Angermayer: “Siamo solo all’inizio di un nuovo boom del retail sul mercato azionario. Tuttavia, la crisi di fiducia in altri neobroker in relazione al fenomeno Gamestop , ha anche dimostrato quanto sia importante scegliere il partner giusto. Nextmarkets è al 100% trasparente, è interamente di proprietà, compresa la sua licenza bancaria, e offre un vero trading di azioni a zero commissioni, senza commissioni nascoste o universo di investimento limitato. E gli investitori possono anche scambiare Bitcoin facilmente e comodamente su nextmarkets”.