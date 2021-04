Chiara Pasqualetti racconta i 100 anni di Chanel N°5

Chiara Pasqualetti Johnson in libreria dal 5 maggio con “Chanel N° 5. Il profumo del secolo” edito da White Star

Chanel N° 5, il profumo più famoso del mondo, compie 100 anni. A rendergli omaggio è ancora Chiara Pasqualetti Johnson che – a pochi mesi dal grande successo di Coco Chanel. La rivoluzione dello stile – presenta Chanel N° 5. Il profumo del secolo. Un nuovo volume illustrato, edito da White Star, in uscita nelle librerie di tutto il mondo in 4 edizioni internazionali (italiano, inglese, francese e tedesco) il 5 maggio 2021.

Illustrato da foto d’epoca attinte dagli archivi storici, dagli scatti immortali con Marilyn Monroe, dalle serigrafie di Andy Warhol e dalle più celebri campagne pubblicitarie, il testo di Chiara Pasqualetti Johnson – giornalista laureata in storia dell’arte che scrive di viaggi, arte e lifestyle – ripercorre le tappe di una storia piena di colpi di scena in un libro che è anche una riflessione sui grandi cambiamenti sociali e culturali.“Decennio dopo decennio, la leggenda che lo avvolge ha fatto di Chanel N° 5 qualcosa che va ben oltre un semplice profumo, trasformandolo in un emblema culturale e sociale, capace di ispirare artisti, fotografi, registi” racconta l’autrice.

E prosegue: “Chanel N° 5 incarna lo spirito rivoluzionario di Mademoiselle, ma anche l’atmosfera degli anni Venti, un’epoca che vide imporsi una nuova generazione di donne. Più libere, sicure, moderne.”