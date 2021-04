Adriano Cassara su YouTube con il nuovo video

Disponibile su YouTube il videoclip del singolo “Nel mondo degli Eroi” di Adriano Cassara: il brano è online su tutte le piattaforme digitali

Dopo l’anteprima esclusiva sul prestigioso sito del MEI (Meeting delle Etichette Indipendenti) arriva su YouTube il video di “Nel Mondo degli Eroi” (https://youtu.be/SodhO7ZHf28), singolo d’esordio di Adriano Cassara in radio e negli stores dal 26 Marzo 2021 e frutto della collaborazione tra GNERECORDS, MUSICAVIVA EDIZIONI ed EVENTI e MANAGEMENT.

“Nel mondo degli Eroi” è un brano autobiografico che racconta una storia emozionante: quella di un giovane e di un figlio avuto in età precoce, con tutte le responsabilità che tale scelta, al giorno d’oggi coraggiosa, comporta. Il sacrificio di una giovinezza donata alla propria creatura riempie l’esistenza di Adriano, rendendolo un “eroe” moderno, non di quelli con mantello e gadget invincibili, ma un eroe armato solo della volontà di donarsi al proprio bambino, impegno che prende il posto delle bravate, delle notti nei locali, degli amici e dei viaggi. Adriano è un ragazzo padre che si è visto catapultare in una realtà pesante e lontana dalla sua età, ma il sacrificio non è prerogativa degli adulti. Ecco allora che lo stesso videoclip vuole raffigurare, metaforicamente, il suo percorso di maturazione, con le difficoltà che comporta, ma anche con la gioia che ne deriva: il protagonista vaga in un universo innevato, toccato dalla neve che gli cade addosso quasi come a purificarlo e rassicurarlo. Il vagare nella foresta fitta segna, simbolicamente, il suo ingresso nel “Mondo degli Eroi”, affrontato con orgoglio: mentre dagli occhi azzurri traspare l’ingenuità mista alla determinazione, nei suoi passi si manifesta tutta la difficoltà di un cammino incerto, a volte oscuro, e la fatica di percorrere un terreno coperto dalla neve senza sapere cosa cela, andando comunque avanti, con coraggio e forza, come solo gli eroi moderni sanno fare. La paternità è un’esperienza che sensibilizza e rende maturi, attribuendo il giusto valore ai sentimenti e alle responsabilità che a volte i coetanei non sanno assumersi: la riflessione del brano sorge quindi spontanea, ponendo un interrogativo sul perché tanti giovani rifuggano simili impegni convinti che tutto finisca con l’appagamento nell’atto sessuale, quando in realtà un figlio deve essere frutto di decisioni non egoistiche.

Con questo primo singolo, fortemente voluto, Adriano afferma il suo passaggio ad una nuova maturità fatta di doveri e serietà, che si possono vivere tuttavia con gioia e leggerezza .“Nel Mondo degli Eroi” unisce sonorità moderne e spensierate a una voce fresca e melodica, in contrapposizione ragionata con un testo che sollecita la riflessione; è il primo singolo di un lavoro più ampio, che prevede l’uscita per l’estate 2021 di un album di inediti curati dal Maestro Giancarlo Prandelli, insieme allo stesso Adriano Cassara e Massimo Galfano, supportati dalle storiche edizioni Italiane MUSICAVIVA.

https://www.adrianocassara.com/

https://www.facebook.com/adriano_cassara-105482134170033

https://www.instagram.com/adriano_cassara/