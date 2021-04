The Pogmentary: una serie sulla vita di Pogba

Prodotto da Black Dynamite (Mediawan Group), gli episodi saranno disponibili in esclusiva su Prime Video in tutto il mondo nel 2022. “Paul Pogba è uno dei talenti più illustri del nostro tempo e siamo entusiasti di collaborare con lui con un overall deal e con la sua serie ‘The Pogmentary’. Sappiamo tutti cosa sia in grado di fare Paul su un campo da calcio, ma la sua influenza va ben oltre, rendendolo senza dubbio un’icona per un’intera generazione. Grazie all’accesso senza precedenti che ci ha concesso, Prime Video rivelerà l’uomo dietro alle luci della ribalta, immergendosi nella sua vita fuori dal campo e lasciando che sia lui stesso a raccontare la propria storia con le sue parole”, ha dichiarato Georgia Brown, Head of European Originals, Amazon Studios.