L’influencer Ilaria Macrì lancia un messaggio ai giovani

Ilaria Macrì, l’influencer pugliese che detta mode e tendenze, dopo una lunga battaglia con disturbi alimentari vuole lanciare un messaggio: “Uscirne si può”

Con oltre 48mila follower su instagram, Ilaria Macrì è un vero e proprio idolo per tantissime teenager, ma anche per le donne più mature, oltre ad essere un vero e proprio sogno erotico per il genere maschile.

Ilaria da anni lancia mode e tendenze sui social: ha solo 24 anni, originaria di Maglie, una bellissima cittadina nel cuore del Salento, quando la senti parlare della sua vita sembra dimostrarne di più. Bella e solare, dentro porta i segni di un’esperienza che non potrà mai dimenticare, una testimonianza che ci tiene a condividere perché “uscirne si può”.

Poco più che maggiorenne ha cominciato a soffrire di disturbi alimentari che hanno seriamente minato la sua stabilità fisica e mentale. Un tunnel buio e spesso senza uscita, che colpisce ogni anno in Italia 8.500 giovani, soprattutto donne.

La giovane salentina ha visto le tenebre, passando tre anni da incubo alla fine dei quali, con fatica e immensa forza di volontà, ne è uscita. Ilaria ce l’ha fatta e oggi non ha paura di raccontarsi. Anzi, la sua forza è un esempio per migliaia di giovani che ogni giorno la seguono sul suo canale Instagram.

“E’ stato un vero inferno” afferma. “Mi sono persa tanti momenti preziosi, interrompendo anche l’università. Devastante soprattutto l’anno che ho trascorso in un noto centro di cura della Puglia: quando ne sono uscita stavo peggio di prima ed ero ad un passo dal baratro. E’ lì che ho capito che dovevo fare affidamento solo su me stessa. E’ stato un lavoro lungo e difficile, di cui non mi vergogno affatto a parlare” spiega Ilaria. “Anzi, diciamo che lo sento come un dovere morale nei confronti di tutti quei giovani che si trovano in mezzo a questa bufera: se ce l’ho fatta io, ce la possono fare anche loro”.

Una vita normale, fatta di studio, amicizie e tanto volontariato. Poi il black out che la porta sull’orlo dell’abisso e infine la rinascita, grazie all’amore ritrovato soprattutto verso se stessa.

Oggi sono una donna felice e cerco di assaporare ogni momento della mia vita. Da 4 anni lavoro per una società della Regione Puglia che opera nella formazione, ma il mio grande sogno è la moda, soprattutto scarpe e accessori per cui vado pazza. In casa ho una collezione di alcune centinaia di pezzi che mi piace sfoggiare in ogni occasione, anche se da quando il Covid 19 è entrato nelle nostre vite, le occasioni di socializzazione sono state sempre più rare”.

Ilaria Macrì si gode questa sua nuova vita e l’affetto dei tanti che la vedono come una vera influencer di moda. “Cerco di tracciare nuove tendenze e trasmetterle al mio pubblico, che mi segue sempre con passione e affetto. Intanto lavoro per il mio futuro e infatti è per questo che ora frequento l’università di moda e design e spero di poter presto creare un mio brand. Il mio obiettivo è raggiungere la felicità”.

Già, la felicità. Cos’è per Ilaria Macrì? “Essere padroni del proprio destino, dedicarsi alle persone care e ai più bisognosi, tornare a viaggiare per il mondo. Uno stile di vita che mi ha spinto ad aderire anche al progetto “Il Senso della Felicità”, che sta spopolando sul web tra vip e non e che conta decine di migliaia di seguaci”.