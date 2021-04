Fortnite: al via la Coppa Neymar Jr.

Il fuoriclasse del PSG arriva su Fortnite. Con l’aggiornamento del 27 aprile, prende il via l’evento dedicato a Neymar Jr. Ogni incarico completato porterà una serie di ricompense, tra cui costumi dedicati e nuove emote. L’evento, spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it), culminerà con la Coppa Neymar Jr, fissata per il 28 aprile. In palio un paio di scarpini da calcio Puma con un design personalizzato ispirato alla forma primordiale di Neymar Jr.

Incarichi disponibili (e le relative ricompense)

Parla a un calciatore sull’isola

Sblocca l’emote Pallone da calcio e lo stendardo Neymar Jr. Completa 3 Incarichi dai calciatori sull’isola

Sblocca la schermata di caricamento Matador in tema Neymar Jr. Completa 5 incarichi dei calciatori sull’isola

Sblocca il costume Neymar Jr. Calcia al volo il giocattolo pallone da calcio come Neymar Jr per 500 metri.

Sblocca il dorso decorativo Trofeo Joia. Segna un goal con il giocattolo pallone da calcio di Neymar Jr

Sblocca il piccone Colpo del Giaguaro. Elimina 3 avversari come Neymar Jr

Questo incarico sblocca l’emote Shhh, un’emote integrata per Neymar Jr che risveglia una delle sue forme primordiali.

Le ricompense di Neymar Jr non si limitano ai suoi incarichi. Completando un certo numero di incarichi epici di Capitolo 2 Stagione 6 potrai sbloccare altri elementi di questo set, oltre alla versione esibizione del costume Neymar Jr e altri elementi basati sulla sua tipica tenuta in giallo, verde e blu.

La Coppa Neymar Jr.

Il 28 aprile prende il via la Coppa Neymar Jr. Per partecipare è necessario avere l’autenticazione a due fattori attivata sul proprio account Epic e avere un livello minimo di 30.

I giocatori potranno disputare fino a 10 partite nella finestra temporale di tre ore di ciascuna regione.

Il migliore giocatore di ciascuna regione per ciascun torneo in singolo riceverà un paio di scarpini da calcio Puma con un design personalizzato ispirato alla forma primordiale di Neymar Jr. Sarà possibile ottenere la nuova emoticon Giro vincente nel corso del torneo totalizzando almeno 8 punti.

I punteggi

Vittoria reale: 30 punti

2°: 25 punti

3°: 22 punti

4°: 20 punti

5°: 19 punti

6°: 17 punti

7°: 16 punti

8°: 15 punti

9°: 14 punti

10°: 13 punti

11° – 15°: 11 punti

16° – 20°: 9 punti

21° – 25°: 7 punti

26° – 30°: 5 punti

31° – 35°: 4 punti

36°-40°: 3 punti

41° – 50°: 2 punti

51° – 75°: 1 punto

Ciascuna eliminazione: 1 punto